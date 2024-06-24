Ленивый метод приготовления: рецепт варенья из абрикосов: рецепт варенья из абрикосов
24 июня 2024, 10:33Читати новину українською
Источник:Beszamel
Густое абрикосовое варенье подходит не только как дополнение к хлебу или торту. Можно пойти по пути гурманов и подавать его к мясу.
В сезон абрикосов стоит заготовить особую консервацию на зиму. Такая закрутка вкусная, универсальная и не требует консервантов.
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Варенье из абрикосов
- Время: 1 час
- Порций: 6
– 2 килограмма абрикосов;
– 1 килограмм сахара;
– 0,5 стакана лимонного сока (примерно 125 миллилитров).
Приготовление:
- Вымойте абрикосы и обсушите их.
- Разрежьте плоды пополам и удалите косточки. Отложите часть наиболее твердых фруктов - их добавите в конце варки, чтобы в готовом варенье остались кусочки фруктов.
- Если хотите, чтобы варенье было более нежным, снимите кожуру с абрикосов. Облегчите этот процесс, ошпарив фрукты кипятком - после этого кожура снимется без проблем.
- Всыпьте в кастрюлю сахар, добавьте абрикосы и лимонный сок. Перемешайте все. Лимонный сок предотвратит потемнение фруктов во время варки.
- Варите смесь на медленном огне, пока абрикосы не развалятся, а сироп не станет стекловидным. Затем добавьте в кастрюлю ранее отложенные фрукты. Чтобы избежать подгорания, регулярно помешивайте густую массу.
- Разлейте горячее абрикосовое варенье по стерилизованным банкам и пастеризуйте их в течение 30 минут.