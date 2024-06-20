Варенье из черной смородины требует всего двух ингредиентов: ягод и сахара. Поскольку джем из черной смородины очень хорошо загустевает, нет необходимости в желатине или других вспомогательных ингредиентах.
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Как подготовить смородину для варенья
Ягоды для варенья должны быть очень спелыми. Смородина кислая по своей природе и становится слаще только по мере созревания. Тщательно промойте гроздья в холодной воде. Лучше всего просто бросить их в большую миску с водой и осторожно перемешать. Впоследствии слейте жидкость через сито и промойте под проточной водой. Промытые плоды отделите от плодоножек.
Варенье из смородины
- Время: 1 час
- Порций: 4
Для тостов или булочек / Фото unsplash
Приготовление:
- Ягоды смородины переберите, удалите мусор и плодоножки.
- Промойте ягоду в холодной воде.
- Переложите смородину в кастрюлю с толстым дном.
- Добавьте сахар и воду.
- Доведите до кипения на среднем огне, постоянно помешивая.
- Уменьшите огонь до минимума и варите варенье, помешивая, в течение 30 минут.
- Готовое варенье разложите в стерилизованные банки и закатайте крышками.
- Переверните банки вверх дном и дайте им полностью остыть.
- Варенье из смородины стоит хранить в темном прохладном месте.