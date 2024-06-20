Варенье из черной смородины требует всего двух ингредиентов: ягод и сахара. Поскольку джем из черной смородины очень хорошо загустевает, нет необходимости в желатине или других вспомогательных ингредиентах.

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Как подготовить смородину для варенья

Ягоды для варенья должны быть очень спелыми. Смородина кислая по своей природе и становится слаще только по мере созревания. Тщательно промойте гроздья в холодной воде. Лучше всего просто бросить их в большую миску с водой и осторожно перемешать. Впоследствии слейте жидкость через сито и промойте под проточной водой. Промытые плоды отделите от плодоножек.

Варенье из смородины

Время: 1 час

1 час Порций: 4



Для тостов или булочек / Фото unsplash

Ингредиенты:

– 1 килограмм смородины;

– 1 килограмм сахара;

– полстакана воды.

Приготовление:

Ягоды смородины переберите, удалите мусор и плодоножки. Промойте ягоду в холодной воде. Переложите смородину в кастрюлю с толстым дном. Добавьте сахар и воду. Доведите до кипения на среднем огне, постоянно помешивая. Уменьшите огонь до минимума и варите варенье, помешивая, в течение 30 минут. Готовое варенье разложите в стерилизованные банки и закатайте крышками. Переверните банки вверх дном и дайте им полностью остыть. Варенье из смородины стоит хранить в темном прохладном месте.

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