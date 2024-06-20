Такой компот готовится просто и быстро. Попробуйте, и вернетесь к этому рецепту не раз.

Стоит попробовать Чтобы сохранить максимум витаминов: готовим вишню на зиму в собственном соку

Вишневый компот

  • Время: 1 час 35 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Вишню переберите и помойте. Залейте ягоды холодной водой и оставьте на 1 час.
  2. Слейте воду и подготовьте чистые, стерилизованные банки. Наполните их вишнями на треть и добавьте сахар.
  3. Поставьте кастрюлю с водой на плиту и доведите ее до кипения.
  4. Одновременно во второй кастрюльке простерилизуйте крышки.
  5. Когда вода закипела, залейте вишни в банку крутым кипятком. Затем каждую банку накройте простерилизованными крышками. С помощью закаточного ключа законсервируйте компот.
  6. Аккуратно взболтайте банку, чтобы растаял сахар. Затем переверните ее крышкой вниз и укутайте одеялом. Оставьте компот в тепле на 10 часов до полного остывания.