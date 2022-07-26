Абрикосовий пиріг – один з популярних варіантів літньої випічки, яка не залишить без уваги дітей та дорослих. Хочемо відзначити, що цей рецепт можна вважати універсальним, адже в це тісто можна додавати будь-які ягоди чи фрукти.

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Рецепт абрикосового пирога

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 4 – 6

Інгредієнти:

– 120 грамів вершкового масла;

– 120 грамів цукру;

– 120 грамів пшеничного борошна;

– 2 курячих яйця;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– дрібка солі;

– абрикоси.

Приготування:

Заздалегідь дістаньте вершкове масло з холодильника, щоб воно розм'якло. У чаші міксера збийте масло, яйця та цукор.

Просійте борошно через сито, щоб не було грудочок та наситити його киснем. Так випічка вийде повітряною, мов пух. Додайте борошно з розпушувачем до рідких інгредієнтів та замісіть однорідне тісто.

Форму для випікання змастіть маслом, або олією. Викладіть тісто на деко. Розрівняйте його лопаткою.

Помийте та просушіть абрикоси. Розділіть їх на половинки та видаліть кісточку.

Зверху на тісто покладіть половинки абрикосів та посипте все цукром.

Розігрійте духовку до 200 градусів та випікайте пиріг протягом 25 – 30 хвилин.

Готову домашню випічку повністю охолодіть та дістаньте з форми. Наріжте порційними шматками та подавайте до столу.

Смачного!