Абрикосовий пиріг – один з популярних варіантів літньої випічки, яка не залишить без уваги дітей та дорослих. Хочемо відзначити, що цей рецепт можна вважати універсальним, адже в це тісто можна додавати будь-які ягоди чи фрукти.
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Рецепт абрикосового пирога
- Час: 40 хвилин
- Порції: 4 – 6
Приготування:
- Заздалегідь дістаньте вершкове масло з холодильника, щоб воно розм'якло. У чаші міксера збийте масло, яйця та цукор.
- Просійте борошно через сито, щоб не було грудочок та наситити його киснем. Так випічка вийде повітряною, мов пух. Додайте борошно з розпушувачем до рідких інгредієнтів та замісіть однорідне тісто.
- Форму для випікання змастіть маслом, або олією. Викладіть тісто на деко. Розрівняйте його лопаткою.
- Помийте та просушіть абрикоси. Розділіть їх на половинки та видаліть кісточку.
- Зверху на тісто покладіть половинки абрикосів та посипте все цукром.
- Розігрійте духовку до 200 градусів та випікайте пиріг протягом 25 – 30 хвилин.
- Готову домашню випічку повністю охолодіть та дістаньте з форми. Наріжте порційними шматками та подавайте до столу.
Смачного!