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Бабушкин абрикосовый пирог с вишнями
- Время: 1 час 30 минут
- Порций: 8
Смотрите, как печь абрикосовый пирог: видео
Приготовление:
- Муку перетрите с холодным маслом в крошку. Добавьте яйцо, сахар и щепотку соли. Замешайте мягкое тесто и оставьте в холодильнике на 20 – 30 минут.
- Абрикосы промойте, уберите косточки и соедините с желатиновым сахаром или сахаром с крахмалом. Протушите 5 – 7 минут. Если абрикосы не сочные. добавьте 2 – 3 столовые ложки воды.
- Тесто поделите на 2 части. Треть оставьте в холодильнике на декор, а 2 трети раскатайте в тонкий пласт и переложите в форму, смазанную сливочным маслом.
- Охлажденную начинку выложите в форму. Из оставшегося теста, сделайте декор. Выпекайте пирог при температуре 180 градусов 35 – 40 минут.