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Бабусин абрикосовий пиріг
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 8
Дивіться, як пекти абрикосовий пиріг: відео
Приготування:
- Борошно перетріть з холодним маслом в крихту. Додайте яйце, цукор і дрібку солі. Замішайте м'яке тісто і залиште в холодильнику на 20 – 30 хвилин.
- Абрикоси промийте, приберіть кісточки та з'єднайте з желатиновим цукром або цукром з крохмалем. Протушкуйте 5 – 7 хвилин. Якщо абрикоси не соковиті. додайте 2 – 3 столові ложки води.
- Тісто поділіть на 2 частини. Третину залиште в холодильнику на декор, а 2 третини розкачайте в тонкий пласт і перекладіть у форму, змащену вершковим маслом.
- Охолоджену начинку викладіть у форму. З тіста, що залишилося зробіть декор. Випікайте пиріг при температурі 180 градусів 35 – 40 хвилин.