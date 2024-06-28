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Бабусин абрикосовий пиріг

  • Час: 1 година 30 хвилин
  • Порцій: 8

Дивіться, як пекти абрикосовий пиріг: відео

Приготування:

  1. Борошно перетріть з холодним маслом в крихту. Додайте яйце, цукор і дрібку солі. Замішайте м'яке тісто і залиште в холодильнику на 20 – 30 хвилин.
  2. Абрикоси промийте, приберіть кісточки та з'єднайте з желатиновим цукром або цукром з крохмалем. Протушкуйте 5 – 7 хвилин. Якщо абрикоси не соковиті. додайте 2 – 3 столові ложки води.
  3. Тісто поділіть на 2 частини. Третину залиште в холодильнику на декор, а 2 третини розкачайте в тонкий пласт і перекладіть у форму, змащену вершковим маслом.
  4. Охолоджену начинку викладіть у форму. З тіста, що залишилося зробіть декор. Випікайте пиріг при температурі 180 градусів 35 – 40 хвилин.