Малиновый сорбет будет не только вкусным, но и полезным. Обязательно попробуйте воплотить в жизнь этот рецепт.

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Малиновый сорбет с малиной

  • Время: 15 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Помойте и переберите малину, удалите плодоножки и обсушите ягоды. С половинки лимона натрите цедру и выжмите сок.
  2. Положите в блендер малину, мед и лимонный сок. Перебивайте ингредиенты, пока не получится однородная масса. Выложите ее в форму и и поставьте в морозилку на 90 минут до полутвердого состояния. В середине заморозки достаньте сорбет из морозильной камеры и перемешайте, чтобы не образовались большие кристаллы льда.
  3. Готовый малиновый сорбет разложите порционно в креманки и посыпьте цедрой лимона.