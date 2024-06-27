Малиновый сорбет будет не только вкусным, но и полезным. Обязательно попробуйте воплотить в жизнь этот рецепт.
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Малиновый сорбет с малиной
- Время: 15 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Помойте и переберите малину, удалите плодоножки и обсушите ягоды. С половинки лимона натрите цедру и выжмите сок.
- Положите в блендер малину, мед и лимонный сок. Перебивайте ингредиенты, пока не получится однородная масса. Выложите ее в форму и и поставьте в морозилку на 90 минут до полутвердого состояния. В середине заморозки достаньте сорбет из морозильной камеры и перемешайте, чтобы не образовались большие кристаллы льда.
- Готовый малиновый сорбет разложите порционно в креманки и посыпьте цедрой лимона.