Вкусно, как у бабушки: готовим королевский пирог с абрикосами

28 июня 2024, 13:59
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Источник:

yuliia.senych

Наступила пора абрикосов, поэтому время приготовить из них вкусный десерт. Этот пирог удивит вас своим ароматом.

Обязательно сохраните этот рецепт. Он может стать вашим любимым.

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Бабушкин абрикосовый пирог с вишнями

  • Время: 1 час 30 минут
  • Порций: 8
Ингредиенты:
– 500 граммов абрикосов;
– 500 граммов желатинового сахара или 250 граммов обычного сахара + 30 граммов крахмала.
Тесто:
– 300 граммов муки;
– 160 граммов масла;
– 1 яйцо;
– 100 граммов сахара;
– щепотка соли.

Смотрите, как печь абрикосовый пирог: видео

Приготовление:

  1. Муку перетрите с холодным маслом в крошку. Добавьте яйцо, сахар и щепотку соли. Замешайте мягкое тесто и оставьте в холодильнике на 20 – 30 минут.
  2. Абрикосы промойте, уберите косточки и соедините с желатиновым сахаром или сахаром с крахмалом. Протушите 5 – 7 минут. Если абрикосы не сочные, добавьте 2 – 3 столовые ложки воды.
  3. Тесто поделите на 2 части. Треть оставьте в холодильнике на декор, а 2 трети раскатайте в тонкий пласт и переложите в форму, смазанную сливочным маслом.
  4. Охлажденную начинку выложите в форму. Из оставшегося теста, сделайте декор. Выпекайте пирог при температуре 180 градусов 35 – 40 минут.

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Автор: Ольга Котів