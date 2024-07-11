Такие абрикосы имеют одну особенность – зимой откройте банку и сразу подавайте к столу как десерт. Это очень вкусно!

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Абрикосы на зиму

Время : 1,5 часа

: 1,5 часа Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 килограмм абрикосов без косточек;

– 2 стакана воды;

– 2 стакана сахара;

– лимонный сок.

Приготовление:

Спелые, но еще твердые абрикосы залейте кипятком и оставьте в нем примерно на минуту. Ошпаренные фрукты поместите в холодную воду, почистите от кожуры и косточек. Неплотно разложите абрикосы в сухие стерилизованные банки. Сварите сироп из воды и сахара, затем добавьте лимонный сок. Залейте фрукты кипящим сиропом. Закройте банки и пастеризуйте примерно 20 минут.

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