Такие абрикосы имеют одну особенность – зимой откройте банку и сразу подавайте к столу как десерт. Это очень вкусно!

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Абрикосы на зиму

  • Время: 1,5 часа
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Спелые, но еще твердые абрикосы залейте кипятком и оставьте в нем примерно на минуту.
  2. Ошпаренные фрукты поместите в холодную воду, почистите от кожуры и косточек.
  3. Неплотно разложите абрикосы в сухие стерилизованные банки.
  4. Сварите сироп из воды и сахара, затем добавьте лимонный сок. Залейте фрукты кипящим сиропом.
  5. Закройте банки и пастеризуйте примерно 20 минут.