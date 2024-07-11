Такі абрикоси мають одну особливість – зимою відкрийте банку і одразу подавайте до столу як десерт. Це дуже смачно!
До теми Готуємо без кісточок: рецепт малинового варення
Абрикоси на зиму
- Час: 1,5 години
- Порцій: 4
Приготування:
- Стиглі, але ще тверді абрикоси залийте окропом і залишіть в ньому приблизно на хвилину.
- Ошпарені фрукти помістіть у холодну воду, почистіть від шкірки та кісточок.
- Нещільно розкладіть абрикоси в сухі стерилізовані банки.
- Зваріть сироп з води та цукру, потім додайте лимонний сік. Залийте фрукти киплячим сиропом.
- Закрийте банки та пастеризуйте приблизно 20 хвилин.