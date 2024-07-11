Такі абрикоси мають одну особливість – зимою відкрийте банку і одразу подавайте до столу як десерт. Це дуже смачно!

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Абрикоси на зиму

Час : 1,5 години

: 1,5 години Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 кілограм абрикосів без кісточок;

– 2 склянки води;

– 2 склянки цукру;

– лимонний сік.

Приготування:

Стиглі, але ще тверді абрикоси залийте окропом і залишіть в ньому приблизно на хвилину. Ошпарені фрукти помістіть у холодну воду, почистіть від шкірки та кісточок. Нещільно розкладіть абрикоси в сухі стерилізовані банки. Зваріть сироп з води та цукру, потім додайте лимонний сік. Залийте фрукти киплячим сиропом. Закрийте банки та пастеризуйте приблизно 20 хвилин.

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