Такі абрикоси мають одну особливість – зимою відкрийте банку і одразу подавайте до столу як десерт. Це дуже смачно!

До теми Готуємо без кісточок: рецепт малинового варення

Абрикоси на зиму

  • Час: 1,5 години
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Стиглі, але ще тверді абрикоси залийте окропом і залишіть в ньому приблизно на хвилину.
  2. Ошпарені фрукти помістіть у холодну воду, почистіть від шкірки та кісточок.
  3. Нещільно розкладіть абрикоси в сухі стерилізовані банки.
  4. Зваріть сироп з води та цукру, потім додайте лимонний сік. Залийте фрукти киплячим сиропом.
  5. Закрийте банки та пастеризуйте приблизно 20 хвилин.