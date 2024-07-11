Целые фрукты, можно подавать на десерт: рецепт консервированных абрикосов
11 июля 2024, 12:35Читати новину українською
Источник:Beszamel
Вкусные абрикосы одни из самых вкусных летних фруктов. Стоит сохранить их вкус и свойства на зиму, приготовив вкусную консервацию.
Такие абрикосы имеют одну особенность – зимой откройте банку и сразу подавайте к столу как десерт. Это очень вкусно!
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Абрикосы на зиму
- Время: 1,5 часа
- Порций: 4
– 1 килограмм абрикосов без косточек;
– 2 стакана воды;
– 2 стакана сахара;
– лимонный сок.
Приготовление:
- Спелые, но еще твердые абрикосы залейте кипятком и оставьте в нем примерно на минуту.
- Ошпаренные фрукты поместите в холодную воду, почистите от кожуры и косточек.
- Неплотно разложите абрикосы в сухие стерилизованные банки.
- Сварите сироп из воды и сахара, затем добавьте лимонный сок. Залейте фрукты кипящим сиропом.
- Закройте банки и пастеризуйте примерно 20 минут.