Второй выпуск реалити-шоу "Адская кухня" начался далеко за пределами павильона. Участников шоу привезли в лес, что очень понравилось поварам. Но они еще не знают, что для них приготовил шеф – Алекс Якутов!

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Главный судья и шеф-повар шоу "Адская кухня" проведет участникам настоящую переаттестацию, чтобы убедиться, кто из них развился от 2 классификации начинающего повара до 6 разряда – профессионала.

Участники женской команды / Фото Новый канал

Алекс Якутов подготовил проверку на элементарные знания повара-любителя, правда в несколько необычных условиях для участников.

Возвращение в пещерные времена

Участников ждали ящики со шкурами животных в которых были спрятаны инструменты пещерных времен. Именно с помощью них поварам нужно разделать туши животных, за которые они будут получать баллы от Алекса Якутова. Оценивать работу участников будет также известный украинский шеф-повар Алексей Повторейко.

Участники мужской команды / Фото Новый канал

Карина Миргород возглавила команду девушек, а мужскую – Александр Горбаш. При разделке туш на полуфабрикаты девушки должны набрать туш на 14 баллов, а мужчины на 24 балла. За плохую обработку шеф шоу "Адская кухня" будет снимать баллы с команд.

Участники женской команды / Фото Новый канал

Задача не из легких, однако женская команда не сдавалась, но справятся ли они без привычных ножей? Шеф подготовил для команд дополнительные предложения: они могут обменять одного своего участника на ножи и пилы.

Женская команда решила обменять Инну Яцейко набор ножей. Девушка отправилась помогать мужской команде, хотя они этому не сильно обрадовались. В мужской команде тоже не все так хорошо, как они ожидали: не зачищенные кости, камни в мясе.

Команды также должны за 60 минут приготовить блюда из мяса, которое они зачищали. Команда красных подала шефу 8 блюд, а мужская – 5. Алекс Якутов и Алексей Повторейко приняли у обеих команд только часть блюд.

Общий счет составил 25:29 баллов – победу одержала мужская команда. Победители получили приз: мастер-класс от Алексея Повторейко, а второй пришлось отрабатывать свои ошибки на кухне шоу "Адская кухня". Девушки будут обрабатывать и зачищать свиные потроха для их дальнейшего использования.

Испытания ножами

От умения владеть ножом на кухне зависит блюдо любого повара. В 2 выпуске шоу "Адская кухня", каждый из поваров должен попасть ножом в специальные окошки, за которыми скрыты блюда. По подсказкам внутри ящика, повар должен разгадать название блюда и приготовить его за 30 минут.

Это будет первое индивидуальное задание поваров шоу "Адская кухня". По подсчетам баллов, которые они принесут своей команде шеф Якутов определит победителя.

Дегустировать блюда участников вместе с шефом шоу "Адская кухня" будет олимпийская чемпионка Ольга Харлан.

Свои блюда отгадали все повара, но лучшими были блюда Юрия Диденко и Екатерины Лавриненко. Общий счет после второго индивидуального испытания: 17:19 баллов в пользу мужской команды.

Званый ужин

У парней дополнительное преимущество, ведь за победу в предыдущем конкурсе у них есть право расставить девушек по цехам на кухне ресторана "Адской кухне". Они стратегически расставили команду соперников по тем цехах, в которых они слабее, чтобы подорвать их работу на кухне ресторана.

Фокачча, которую повара приготовили, как "комплимент" от ресторана была неправильно приготовлена и шеф Якутов не позволил подавать ее в зал к гостям.

Учасники жіночої і чоловічої команди / Фото Новий канал

Красная команда девушек уже неоднократно подавала в зал гостям ресторана "Адской кухни" сырые блюда. Шеф Якутов закрыл кухню красной команды, и через час ждет от них имена двух номинантов на вылет из 2 выпуска "Адская кухня".

Пока женская команда ищет виновного в проигрыше, мужская команда успешно накормила гостей ресторана "Адской кухне". По решению команды в номинацию попали Светлана Ващук и Мария Гуд, но с решением девушек шеф Якутов не согласился на все 100 процентов. Алекс Якутов вернул Марию на место, зато вызвал к себе Яну Беденко.

Светлана Ващук / Фото Новый канал

Чтобы остаться на кухне реалити-шоу "Адская кухня", повар должен доказать шефу, что именно он лучший. Светлана Ващук не смогла убедить шефа, и покинула шоу "Адская кухня" в 2 выпуска.