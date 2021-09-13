Другий випуск реаліті-шоу "Пекельна кухня" розпочався далеко за межами павільйону. Учасників шоу привезли до лісу, що дуже сподобалося кухарям. Але вони ще не знають, що для них приготував шеф – Алекс Якутов!

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Головний суддя та шеф-кухар шоу "Пекельна кухня" проведе учасникам справжню переатестацію, щоб пересвідчитися, хто з них розвинувся від 2 класифікації кухаря початківця до 6 розряду – професіонала.



​Учасники жіночої команди / Фото Новий канал

Алекс Якутов підготував перевірку на елементарні знання кухаря-аматора, щоправда, у дещо незвичних умовах для учасників.

Повернення в печерні часи

На учасників чекали ящики зі шкірами тварин у яких були сховані інструменти печерних часів. Саме за допомогою них кухарям потрібно розібрати туші тварин, за які вони отримуватимуть бали від Алекса Якутова. Оцінювати роботу учасників буде також відомий український шеф-кухар Олексій Повторейко.



​Учасники чоловічої команди / Фото Новий канал

Карина Миргород очолила команду дівчат, а чоловічу – Олександр Горбаш. Розробити туші на напівфабрикати дівчата набрали туш на 14 балів, а чоловіки на 24 бали. За погану обробку шеф шоу "Пекельна кухня" зніматиме бали з команд.



Учасники жіночої команди / Фото Новий канал

Завдання не з легких, проте жіноча команда не здавалася, але чи впораються вони без звичних ножів? Шеф підготував для команд додаткові пропозиції: вони можуть обміняти одного свого учасника на ножі та пилки.

Жіноча команда вирішила обміняти Інну Яцейко на набір ножів. Дівчина відправилася допомагати чоловічій команді, хоч вони цьому не сильно зраділи. У чоловічій команді теж не все так добре, як вони очікували: не зачищені кістки, каміння в м'ясі.

Команди також повинні за 60 хвилин приготувати страви з м'яса, яке вони зачищали. Команда червоних подала шефу 8 страв, а чоловіча – 5. Алекс Якутов та Олексій Повторейко прийняли в обох команд тільки частину страв.

Загальний рахунок склав 25:29 балів – перемогу отримала чоловіча команда. Переможці отримали приз: майстер-клас від Олексія Повторейка, а іншій довелося відробляти свої помилки на кухні шоу "Пекельна кухня". Дівчата оброблятимуть і зачищатимуть свинячі тельбухи для їх подальшого використання.

Випробування ножами

Від вміння володіти ножем на кухні залежить страва будь-якого кухаря. У 2 випуску шоу "Пекельна кухня", кожен з кухарів повинен поцілити ножем в спеціальні віконця, за якими сховані страви. За підказками всередині ящика, кухар повинен розгадати назву страви та приготувати її за 30 хвилин.

Це буде перше індивідуальне завдання кухарів шоу "Пекельна кухня". За підрахунком балів, які вони принесуть своїй команді шеф Якутов визначить переможця.

Дегустувати страви учасників разом з шефом шоу "Пекельна кухня" буде олімпійська чемпіонка Ольга Харлан.

Свої страви відгадали всі кухарі, але найкращими були страви Юрія Діденко та Катерини Лавриненко. Загальний рахунок після другого індивідуального випробування: 17:19 балів на користь чоловічої команди.

Звана вечеря

Хлопці мають додаткову перевагу, адже за перемогу у попередньому конкурсі мають право розставити дівчат по цехах на кухні ресторану "Пекельної кухні". Вони стратегічно розставили команду суперників по тих цехах, в яких вони слабші, щоб підірвати їхню роботу на кухні ресторану.

Фокача, яку кухарі приготували, як "комплімент" від ресторану була неправильно приготована і шеф Якутов не дозволив видавати її в зал до гостей.



​Учасники жіночої і чоловічої команди / Фото Новий канал

Червона команда дівчат вже неодноразово подавала у зал гостям ресторану "Пекельної кухні" сирі страви. Шеф Якутов закрив кухню червоної команди, та за годину чекає від них імена двох номінантів на виліт у 2 випуску "Пекельна кухня".

Доки жіноча команда шукає винного в програші, чоловіча команда успішно нагодувала гостей ресторану "Пекельної кухні". За рішенням команди в номінацію потрапили Світлана Ващук та Марія Гуд, але з рішенням дівчат шеф Якутов не погодився на всі 100 відсотків. Алекс Якутов повернув Марію на місце, натомість викликав до себе Яну Беденко.



Світлана Ващук / Фото Новий канал

Щоб залишитися на кухні реаліті-шоу "Пекельна кухня", кухар повинен доказати шефу, що саме він кращий. Світлана Ващук не змогла переконати шефа, та залишила шоу "Пекельна кухня" у 2 випуску.