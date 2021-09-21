В 3 выпуске "Адской кухни" экзамен на бабушкины блюда кулинары сдавали вслепую – по запаху. В другом же испытании команды разрабатывали меню для семейного ресторана.

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Оценивать их блюда выпало самому суровому критику – дочери Тимура Мирошниченко Мии. Как всегда, за каждое испытание команду победителя будет ждать поощрение, а команду проигравших – суровое наказание от Алекса Якутова.



Мужская команда / Фото Новый канал

Для одних участников испытания стали триумфальными, а для Александра Горбаша – настоящим провалом. Его грибную похлебку Алекс Якутов вместе с тарелкой отправил в помойку, а команда назвала Сашу слабым звеном.

Я дал ему возможность реабилитироваться после провалов и поставил на раздачу в мужской команде телересторана. В красной команде на раздаче была Мария Гуд. Кроме сервиса в ресторане на этот ужин мы добавили доставку. Ее я ввел для того, чтобы проверить, как мужская и женская команды спланируют действия, – прокомментировал Алекс Якутов.

Если профессионал Мария Гуд с раздачей справлялась "на ура", Александру Горбашу с трудом удавалось закрывать многочисленные заказы. Некоторым гостям пришлось ждать блюда более часа. Это очень разозлило Шефа, он выгнал Горбаша из кухни.

"Слабое звено" в каждой команде определяет ужин в телересторане "Адской кухни".



Гости "Адской кухни " / Фото Новый канал

После ужина традиционно на шоу проходит церемония выгона. Алекс Якутов попросил участников выдвинуть кандидатуры поваров, которым не место в командах.

Станислава Попоню слил коллектив. Он не выжил среди мужчин, посмотрим, как ему будет в женской команде, – добавил Алекс Якутов.

Несмотря на то, что красная команда победила, был человек, который разочаровал главного шефа "Адской кухни". Это Карина Миргород. Алекс Якутов решил, что девушке не место в женской команде, поэтому отправил ее к синим.