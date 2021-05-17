Путь к финалу украинских шеф-поваров "Адской кухни" ждал не из легких, но только сильнейший или сильнейшая получит все лавры победителя.

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По правилам реалити-шоу "Адская кухня" две команды поваров, разделенные на мужчин и женщин, два месяца боролись за путь к финалу, соревновались в адских испытаниях: добывали продукты в реке, врывались на кухню через огненные ворота, разделывали туши голыми руками. И это лишь малая часть задач реалити-шоу "Адской кухни".



Кухня реалити-шоу "Адская кухня" / Фото Новый канал

К таким суровым условиям не были готовы даже самые опытные и отважные. Кто-то сдавался сам, кому-то указывал на дверь "Адский Шеф" Алекс Якутов.

У Шефа получилось все! Установить безоговорочный авторитет с первой же встречи и быть абсолютно справедливым. Каждую претензию Шефа к работе участников те всегда понимали и не отрицали. Случалось, за кадром они подходили к нему и извинялись, что приготовили плохое блюдо. Им реально было стыдно за себя,

– прокомментировала руководительница проекта Елена Синегина.

До финала проекта дошли только два повара. В шаге от вершины кулинарного Олимпа им пришлось пройти последнее, самое сложное испытание – накормить суровых критиков. На прощальный ужин "Адской кухни" пришли дипломаты испанского посольства и известные люди.

Больше всего финалисты дрожали перед именитыми кулинарами: организатором известного международного гастрономического конкурса Bocuse d'Оr Ukraine Антониной Захаровой, основателем Ассоциации шеф-поваров юга Украины Виктором Титовым, известным шеф-поваром Александром Повторейко и шеф-поваром Евгением Клопотенко.



Гости "Адской кухни" / Фото Новый канал

Замечательно, что есть подобные проекты, которые повышают уровень поваров. В Украине ситуация с кулинарными кадрами плачевная, так как система обучения устарела,

– отметил Евгений Клопотенко.

Чтобы удивить привередливых гостей, финалисты реалити-шоу "Адская кухня" разработали уникальное меню. Для их приготовления заказали продукты, которые мы не привыкли видеть в рецептуре вареников или борща: варенье из шишек, килограмм сверчков, полторы тысячи улиток и даже съедобные розы.

Ресторан "Адской кухни" / Фото Новый канал

Важные ингредиенты искали по всей Украине и привозили специально к финальному ужину "Адской кухни". За несколько часов, пока финалисты с командами "горели" на кухне ресторана, пытаясь угодить гостям, те съели 10 килограммов телятины, 8 килограммов курицы и 60 килограммов овощей!

Наблюдая, как участники готовили, я сделал один вывод – каждый из них вырос на "Адской кухне". Это было очень заметно по блюдам, которые подавали!

– делится впечатлениями "Адский Шеф" Алекс Якутов.

Также Алекс Якутов рассказал, что одна из участниц, которая пришла на кастинг любителем, после участия в реалити-шоу "Адская кухня" устроилась шеф-поваром в ресторан!



Алекс Якутов / Фото Новый канал

А кто стал победителем "Адской кухни", мы узнаем осенью 2021 года!