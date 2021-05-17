Шлях до фіналу на українських шеф-кухарів "Пекельної кухні" чекав не з легких, та тільки найсильніший або найсильніша здобуде всі лаври переможця.

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За правилами реаліті-шоу "Пекельна кухня" дві команди кухарів розділені на чоловіків та жінок два місяців виборювали шлях до фіналу, змагалися у пекельних випробуваннях: добували продукти в річці, вривалися на кухню через вогненні ворота, обробляли туші голіруч. І це лише мала частина завдань реаліті-шоу "Пекельної кухні".

Кухня реаліті-шоу "Пекельна кухня" / Фото Новий Канал

До таких суворих умов не були готові навіть найбільш досвідчені й відважні. Хтось здавався сам, комусь вказував на двері "Пекельний Шеф" Алекс Якутов.

У Шефа вийшло все! Встановити беззаперечний авторитет з першої ж зустрічі і бути абсолютно справедливим. Кожну претензію Шефа до роботи учасників ті завжди розуміли і не заперечували. Траплялося, поза кадром вони підходили до нього й вибачалися, що приготували погану страву. Їм реально було соромно за себе, – прокоментувала керівниця проєкту Олена Синегіна.

До фіналу проєкту дійшло тільки два кухарі. За крок до вершини кулінарного Олімпу їм довелося пройти останнє, найскладніше випробування – нагодувати суворих критиків. На прощальну вечерю "Пекельної кухні" завітали дипломати іспанського посольства та відомі люди.

Найбільше фіналісти тремтіли перед іменитими кулінарами: організатором відомого міжнародного гастрономічного конкурсу Bocuse d'Оr Ukraine Антоніною Захаровою, засновником Асоціації шеф-кухарів Півдня України Віктором Титовим, відомим шеф-кухарем Олександром Повторейком або шеф-кухарем Євгенієм Клопотенком.

Гості "Пекельної кухні" / Фото Новий канал

– Чудово, що є подібні проєкти, які підвищують рівень кухарів. В Україні ситуація з кулінарними кадрами плачевна, адже система навчання застаріла, – зазначив Євген Клопотенко.

Щоб здивувати вибагливих гостей, фіналісти реаліті-шоу "Пекельна кухня" розробили унікальне меню. Для їх приготування замовили продукти, які ми не звикли бачити в рецептурі вареників або борщу: варення з шишок, кілограм цвіркунів, півтори тисячі равликів і навіть їстівні троянди.

Ресторан "Пекельної кухні" / Фото Новий Канал

Важливі інгредієнти шукали по всій Україні й привозили спеціально до фінальної вечері "Пекельної кухні". За кілька годин, поки фіналісти з командами "горіли" на кухні ресторану, намагаючись догодити гостям, ті з'їли 10 кілограмів телятини, 8 кілограмів курки та 60 кілограмів овочів!

Спостерігаючи, як учасники готували, я зробив один висновок – кожен з них дуже виріс на "Пекельній кухні". Це було дуже помітно зі страв, що подавали! – ділиться враженнями "Пекельний Шеф" Алекс Якутов.

Також Алекс Якутов розповів, що одна з учасниць, яка прийшла на кастинг аматором, після участі в реаліті-шоу "Пекельна кухня" влаштувалася шеф-кухарем у ресторан!

Алекс Якутов / Фото Новий Канал

А хто став переможцем "Пекельної кухні" ми дізнаємося восени 2021 року!