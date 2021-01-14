Тосты с авокадо от Александра Педана: вкусный и полезный рецепт фирменного завтрака от звезды
Как приготовить нереально вкусный завтрак от популярного шоумена и телеведущего Александра Педана читайте в материале Smachno News.
Талантливый украинский ведущий Нового канала – Александр Педан поделился рецептом полезного завтрака, который готовит для своей семьи.
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Чтобы приготовить авокадо-тосты с сыром по рецепту известного шоумена и ведущего Improv Live Show вам не нужно много времени и особых кулинарных навыков.
Александр Педан с авокадо-тостом
Во время локдауна у нас много времени, чтобы попробовать приготовить что-то новое, поэтому предлагаю вам рецепт классного завтрака, он не очень сложен в приготовлении, но необычный и вкусный, – отметил Александр Педан.
Как приготовить авокадо-тосты с сыром
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Выложите сыр между двумя кусочками тостового хлеба и обжарьте на разогретой сковороде с оливковым маслом до золотистой корочки.
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Чистим авокадо, разминаем его вилкой, добавив лимонный сок, оливковое масло и соль.
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Тщательно перемешиваем все ингредиенты и выкладываем на тосты. Подавайте завтрак горячим – приятного аппетита!
Источник: SmachnoNews
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