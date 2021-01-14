Как приготовить нереально вкусный завтрак от популярного шоумена и телеведущего Александра Педана читайте в материале Smachno News.

Талантливый украинский ведущий Нового канала – Александр Педан поделился рецептом полезного завтрака, который готовит для своей семьи.

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Чтобы приготовить авокадо-тосты с сыром по рецепту известного шоумена и ведущего Improv Live Show вам не нужно много времени и особых кулинарных навыков.

Александр Педан с авокадо-тостом

Во время локдауна у нас много времени, чтобы попробовать приготовить что-то новое, поэтому предлагаю вам рецепт классного завтрака, он не очень сложен в приготовлении, но необычный и вкусный, – отметил Александр Педан.

Как приготовить авокадо-тосты с сыром

Ингредиенты:

– хлеб для тостов;

– твердый сыр;

– авокадо;

– соль,

– лимонный сок;

– оливковое масло.