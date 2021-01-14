Незабаром на нас чекає захоплива подорож у світ кулінарії де у форматі реаліті-шоу шеф-кухарі та аматори будуть боротись за перемогу в українській "Пекельній кухні", а що відомо про проєкт читайте далі матеріалі Smachno News.

Всесвітньо відомий проєкт "Пекельна Кухня", який у нас точно асоціюється із грізним, але справедливим шеф-кухарем Гордоном Рамзі зніматимуть на українському телебаченні. Відомо, що Новий канал придбав франшизу на цей проєкт та активно проводить кастинги на шоу.

Читайте також Тости з авокадо від Олександра Педана: смачний та корисний рецепт фірмового сніданку від зірки

Хто стане головним ведучим та шеф-кухарем української "Пекельної кухні" точно не відомо, але у соцмережах ходять чутки, що ним може бути популярний канадський та український шеф-кухар колумбійського походження – Ектор Хіменес-Браво.

На переможця "Пекельної кухні" чекає 300 тисяч гривень та можливість отримати роботу у ресторані відомо шеф-кухаря.

Щоб стати частиною реаліті-шоу "Пекельна кухня" достатньо заповнити анкету та доля обов'язково вам посміхнеться.

Твій досвід немає значення, важливе лише твоє бажання йти до кінця та любов до кулінарії!