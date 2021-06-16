Что такое альбумин

Альбумин – это пастеризованный белок, не обычный, а высушенный. Он проходит процесс ферментации и при этом сохраняет все полезные свойства сырого белка.

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Поскольку альбумин пастеризованный белок, риска сальмонеллеза нет вообще. Срок хранения альбумина составляет в закрытом виде несколько лет, в открытом – в течение года.



Альбумин

Свойства альбумина

Альбумин лучше удерживает форму сбитой массы;

Образует устойчивую пену;

Альбумин добавляет десерту больший срок хранения;

Меренга на альбумине получается стабильной.

Виды альбумина

Альбумин бывает нескольких видов:

пенообразующий;

с повышенным уровнем вспенивания (модификация А);

с высоким гелеобразованием.

Для кондитера лучше использовать порошок с повышенным свойством пенообразования.

Где используют альбумин

Чаще всего альбумин используют для приготовления меренги, безе, зефира, белкового крема, макарон, белковых коржей и суфле.



Десерт Анна Павлова на альбумине

Обычно альбумин разводят с водой, но пропорции могут быть разные: 1 часть порошка на 6 – 10 частей воды.

Не пытайтесь мешать альбумин в воде, ведь в ней он разводится постепенно – от 10 до 60 секунд.

Лиза Глинская частенько делится с поклонниками полезными рецептами и советами по кондитерскому искусству. Недавно Лиза рассказала о том, как избежать комочков муки в тесте и как правильно от них избавиться.