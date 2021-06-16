Що таке альбумін

Альбумін – це пастеризований білок, не звичайний, а висушений. Він проходить процес ферментації й при цьому зберігає всі корисні властивості сирого білка.

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Оскільки альбумін пастеризований білок, ризику сальмонельозу не має взагалі. Термін зберігання альбуміну складає в закритому вигляді кілька років, у відкритому – впродовж року.



Альбумін

Властивості альбуміну

Альбумін краще втримує форму збитої маси;

Утворює стійку піну;

Альбумін додає десерту більший термін зберігання;

Меренга на альбуміні виходить стабільною.

Види альбуміну

Альбумін буває декількох видів:

піноутворюючий;

з підвищеним рівнем піноутворювання (модифікація А);

з високою гелеутворюваністю.

Для кондитерки краще використовувати порошок з підвищеною властивістю піноутворення.

Де використовують альбумін

Найчастіше альбумін використовують для приготування меренги, безе, зефіру, білкового крему, макарон, білкових коржів та суфле.

Десерт Анна Павлова на альбуміні

Зазвичай альбумін розводять з водою, але пропорції можуть бути різні: 1 частина порошку на 6 – 10 частин води.

Не намагайтеся розмішувати альбумін у воді, адже в ній він розводиться поступово – від 10 до 60 секунд.

Ліза Глінська частенько ділиться з шанувальниками корисними рецептами та порадами по кондитерському мистецтву. Нещодавно Ліза розповіла про те, як уникнути грудочок з борошна в тісті та як правильно їх позбутися.