Прежде всего главная причина образования комочков муки в тесте, в том числе и в блинах – неправильное добавления муки.

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Неправильно вымешанное тесто с комочками в нем портит не только внешний вид выпечки, но и ее вкус и структуру. Но Лиза Глинская знает, как от них избавиться, хотя утверждает, что лучше все-таки избегать их появления.

Правило Лизы Глинской

Кондитер придерживается одного правила: сначала добавьте муку, а дальше жидкость. Не имеет значения, что вы готовите: тесто на блины или оладьи, или другие виды теста. Молоко, яйца или воду нужно добавлять в уже просеянную муку.

Сделайте горку из муки, в ней сформируйте небольшую ямку и в нее вливайте жидкие ингредиенты. Также яйца лучше сразу смешать в однородную массу вилкой или пропустить через сито.

Как избавиться от комочков

Лучший способ избавиться от комочков – сбить тесто блендером. Если у вас нет блендера используйте мелкое сито и через него с помощью ложки растирайте их быстрыми движениями.