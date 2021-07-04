Традиція святкування Дня Незалежності США сягає 18 століття та американської революції. З 1776 року і до сьогодні цей день святкують як народження незалежності США. Паради, концерти та феєрверки поєднуються із затишними сімейними зборами та шашликами.

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Кулінарні традиції святкування 4 липня охоплюють декілька століть. До прикладу, колоністи щорічно проводили святкування Дня народження короля на початку липня, а традиційними атракціями були дзвін у дзвони, багаття та смачне частування.

У більш пізній період Джордж Вашингтон видав подвійні пайки рому всім своїм солдатам на відзначення річниці незалежності в 1778 році.

Частування – неодмінна частина свята / Фото Country Living Magazine

У це свято заведено прикрашати задній двір американськими прапорами та влаштовувати цілоденний пікнік чи барбекю. Також влаштовують пляжні вечірки або прогулянки на яхті, атрибутами яких зазвичай є смачні та калорійні перекуси. Давайте подивимось, чим звикли частувати гостей на американського Дні Незалежності.

Хот-дог

Хот-дог – це класична американська їжа і зірка Дня Незалежності. У власних домівках, зонах барбекю чи пляжах заведено підсмажувати сосиски на грилі й подавати їх із кетчупом та гірчицею.

Смачний та ситний перекус / Фото Creative Market

Чізбургер

Ще одна популярна страва на це патріотичне свято – традиційний чізбургер. Підсмажена на грилі булочка, соковита котлета зі скибочкою сиру, заправка салатом, помідорами, цибулею, кетчупом і гірчицею. Результат кращий, ніж у МакДональдз.

Традиційний американський смаколик / Фото Dreamstime

Картопляний салат

Це один з тих гарнірів, якими американці дуже пишаються, його рецепт може передаватися із покоління у покоління. Головний інгредієнт страви – картопля. Її потрібно відварити, подрібнити та з'єднати із круто звареними яйцями, майонезом, оцтом, шматочками бекону та нарізаною цибулею.

Салат, який може бути гарніром / Фото Savor the Best

Салат з макаронів

Американський святковий стіл неможливо побачити без "близнюка" картопляного салату – салату з макаронами. Рецептів є чимало і кожен з них особливий. Найпростіший рецепт: відварити макарони, а потім з'єднати їх з тими ж інгредієнтами, що й картопляний салат.

Ситна страва / Фото Pinterest

Кукурудза в качанах

Ще однією американською святковою традицією є смаження кукурудзи на грилі. Потрібно кинути качан кукурудзи на решітку на 20 хвилин, обов'язково перевертаючи її кожні п'ять хвилин. Завдяки цьому способу приготування можна отримати хрусткий та насичений смак.

Соковита та смачна / Фото Delish

Торти до Дня Незалежності

Традиційні червоні, білі та сині кольори американського прапора можна побачити навіть на десертах. Зазвичай їх прикрашають за допомогою посипки, прапорцями-зубочистками або фруктовими прикрасами.

Апетитно та красиво / Фото Around Town Magazines

Пироги

Пироги – це невіддільна частина святкування у кожній американській домівці. Солодкі або солоні пироги – це зірка будь-якої американської вечірки. На це свято популярними є пироги з вишнею та полуницею.

Неймовірна смакота / Фото State Symbols USA