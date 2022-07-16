Панкейки прекрасно сочетаются с медом, кленовым сиропом и кусочком сливочного масла, шоколадом или сгущенкой. Добавьте к ним лесные ягоды, бананы или другие любимые фрукты и превратите привычное блюдо в кулинарный шедевр.

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Готовые панкейки совершенно не жирны, отлично хранятся 1 – 2 дня в закрытом контейнере. Вы можете смело готовить их заранее.

Рецепт панкейков без молока

Время: 30 минут

30 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 2 куриных яйца

– 40 граммов сахар

– 260 граммов пшеничной муки

– 250 миллилитров воды

– 3 столовые ложки подсолнечного масла

– 2 чайные ложки разрыхлителя

– 10 граммов ванильного сахара

– 1/4 чайной ложки соли.

Приготовление:

Разделите куриные яйца на белок и желток.

Желтки смешайте с маслом, сахаром, водой, сыпьте ванильный сахар и взбейте до однородной стойкой массы в кухонной машине или миксером.

Белки отдельно взбейте с щепоткой соли до пышных пиков.

В желточную массу добавьте смесь муки и разрыхлителя и снова перемешайте до однородной, гладкой массы.

Соедините тесто со взбитыми белками и аккуратными движениями перемешайте до однородной массы.

Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием и обжаривайте панкейки с обеих сторон на среднем огне.

Готовые панкейки подавайте с кленовым сиропом и свежими ягодами.

Приятного тебе аппетита!

Видеорецепт приготовления панкейков без молока: