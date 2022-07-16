Панкейки прекрасно сочетаются с медом, кленовым сиропом и кусочком сливочного масла, шоколадом или сгущенкой. Добавьте к ним лесные ягоды, бананы или другие любимые фрукты и превратите привычное блюдо в кулинарный шедевр.
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Готовые панкейки совершенно не жирны, отлично хранятся 1 – 2 дня в закрытом контейнере. Вы можете смело готовить их заранее.
Рецепт панкейков без молока
- Время: 30 минут
- Порции: 2
Приготовление:
- Разделите куриные яйца на белок и желток.
- Желтки смешайте с маслом, сахаром, водой, сыпьте ванильный сахар и взбейте до однородной стойкой массы в кухонной машине или миксером.
- Белки отдельно взбейте с щепоткой соли до пышных пиков.
- В желточную массу добавьте смесь муки и разрыхлителя и снова перемешайте до однородной, гладкой массы.
- Соедините тесто со взбитыми белками и аккуратными движениями перемешайте до однородной массы.
- Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием и обжаривайте панкейки с обеих сторон на среднем огне.
- Готовые панкейки подавайте с кленовым сиропом и свежими ягодами.
Приятного тебе аппетита!
Видеорецепт приготовления панкейков без молока: