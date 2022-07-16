Панкейки чудово поєднуються з медом, кленовим сиропом і шматочком вершкового масла, шоколадом чи згущеним молоком. Додайте до них лісові ягоди, банани, або інші улюблені фрукти та перетворіть звичну страву на кулінарний шедевр.

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Готові панкейки абсолютно не жирні, чудово зберігаються 1 – 2 дні в закритому контейнері. Ви сміло можете готувати їх заздалегідь.

Рецепт панкейків без молока

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 2 курячих яйця

– 40 грамів цукор

– 260 грамів пшеничного борошна

– 250 мілілітрів води

– 3 столові ложки соняшникової олії

– 2 чайні ложки розпушувача

– 10 грамів ванільного цукру

– 1/4 чайної ложки солі.

Приготування:

Розділіть курячі яйця на білок та жовток.

Жовтки змішайте з олією, цукром, водою, висипте ванільний цукор та збийте до однорідної стійкої маси у кухонній машині або міксером.

Білки окремо збийте з дрібкою солі до пишних піків.

До жовткової маси додайте суміш борошна та розпушувача та знову перемішайте до однорідної, гладкої маси.

З'єднайте тісто зі збитими білками та обережними рухами перемішайте до однорідної маси.

Розігрійте сковорідку з антипригарним покриттям та обсмажуйте панкейки з обох сторін на середньому вогні.

Готові панкейки подавайте з кленовим сиропом та свіжими ягодами.

Смачного!

Відеорецепт приготування панкейків без молока: