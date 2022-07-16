Панкейки чудово поєднуються з медом, кленовим сиропом і шматочком вершкового масла, шоколадом чи згущеним молоком. Додайте до них лісові ягоди, банани, або інші улюблені фрукти та перетворіть звичну страву на кулінарний шедевр.
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Готові панкейки абсолютно не жирні, чудово зберігаються 1 – 2 дні в закритому контейнері. Ви сміло можете готувати їх заздалегідь.
Рецепт панкейків без молока
- Час: 30 хвилин
- Порції: 2
Приготування:
- Розділіть курячі яйця на білок та жовток.
- Жовтки змішайте з олією, цукром, водою, висипте ванільний цукор та збийте до однорідної стійкої маси у кухонній машині або міксером.
- Білки окремо збийте з дрібкою солі до пишних піків.
- До жовткової маси додайте суміш борошна та розпушувача та знову перемішайте до однорідної, гладкої маси.
- З'єднайте тісто зі збитими білками та обережними рухами перемішайте до однорідної маси.
- Розігрійте сковорідку з антипригарним покриттям та обсмажуйте панкейки з обох сторін на середньому вогні.
- Готові панкейки подавайте з кленовим сиропом та свіжими ягодами.
Смачного!
Відеорецепт приготування панкейків без молока: