Если вы обожаете тыкву, попробуйте приготовить вкусный и полезный тыквенный пирог. Отличный вариант для праздников и будней.

Источник: Smachno News Тыквенный пирог – традиционный десерт американской кухни. Обычно его готовят открытым с начинкой из тыквы и украшают взбитыми сливками. Вкусный и полезный десерт понравится детям и взрослым. Читайте также Тыквенно-апельсиновый пудинг: простой рецепт от Тани Литвиновой Рецепт тыквенного пирога Ингредиенты:

– 400 граммов муки;

– 250 граммов сливочного масла 82%;

– 3 яйца;

– 900 граммов тыквы;

– 200 граммов сахара,

– 200 миллилитров сливок 30%;

– корица;

– ванильный сахар;

– соль. Тыквенный пирог/ Фото Unsplash Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков. В миске соедините муку со сливочным маслом, добавьте соль, яйцо, перемешайте, замесите тесто. Заверните в пищевую пленку, оставьте в холодильнике на 30 минут. Тыкву помойте, очистите от кожуры, нарежьте кубиками. В кастрюле с водой, тушите 20-25 минут до готовности, измельчить в пюре. Раскатайте тесто, выложите в круглую форму 30 сантиметров. Разогрейте духовку до 190 градусов и отправьте тесто запекаться на 15 минут. В миске соедините тыквенное пюре с сахаром, добавьте сливки, яйца, корицу, перемешайте до однородной консистенции. Выложите пюре в готовое тесто, отправьте пирог запекаться на 50-55 минут при температуре 180 градусов. Выложите пирог на тарелку. Приятного аппетита!