Как приготовить вкусный тыквенный пирог: простой рецепт
Если вы обожаете тыкву, попробуйте приготовить вкусный и полезный тыквенный пирог. Отличный вариант для праздников и будней.
Источник: Smachno News
Тыквенный пирог – традиционный десерт американской кухни. Обычно его готовят открытым с начинкой из тыквы и украшают взбитыми сливками. Вкусный и полезный десерт понравится детям и взрослым.
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Рецепт тыквенного пирога
Тыквенный пирог/ Фото Unsplash
- Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
- В миске соедините муку со сливочным маслом, добавьте соль, яйцо, перемешайте, замесите тесто. Заверните в пищевую пленку, оставьте в холодильнике на 30 минут.
- Тыкву помойте, очистите от кожуры, нарежьте кубиками. В кастрюле с водой, тушите 20-25 минут до готовности, измельчить в пюре.
- Раскатайте тесто, выложите в круглую форму 30 сантиметров.
- Разогрейте духовку до 190 градусов и отправьте тесто запекаться на 15 минут.
- В миске соедините тыквенное пюре с сахаром, добавьте сливки, яйца, корицу, перемешайте до однородной консистенции.
- Выложите пюре в готовое тесто, отправьте пирог запекаться на 50-55 минут при температуре 180 градусов.
- Выложите пирог на тарелку. Приятного аппетита!
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