Тыквенно-апельсиновый пудинг: простой рецепт от Тани Литвиновой
Приготовьте тыквенно-апельсиновый пудинг по рецепту Татьяны Литвиновой вашим близким и они будут в восторге от такой вкуснятины.
Источник: инстаграм Татьяны Литвиновой
Татьяна Литвинова поделилась с читателями рецептом приготовления тыквенно-апельсинового пудинга. Вкусный десерт, который вы легко приготовите дома.
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Рецепт тыквенно-апельсинового пудинга
- Для приготовления пудинга помойте тыкву, очистите от кожуры, разрежьте пополам, заверните в фольгу, отправьте запекаться в духовку на 25-30 минут до готовности при 180 градусов.
- В кастрюле соедините молоко с кипятком, добавьте рис, варите на маленьком огне до готовности.
- Помойте, очистите апельсин, натрите на крупной терке цедру, выжмите сок.
- Очистите от кожуры банан, нарежьте кружочками.
- Измельчите блендером запеченную тыкву в пюре, добавьте апельсиновый сок, цедру, яйцо, перемешайте до однородной консистенции.
- Снимите кастрюлю с огня с рисовой кашей, влейте тыквенное пюре, добавьте ванильный сахар, перемешайте.
- Выложите в тарелку пудинг, добавьте мед, украсьте кружочками банана. Приятного аппетита!
Тыквенно-апельсиновый пудинг от Татьяны Литвиновой в видео:
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