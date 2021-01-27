Приготовьте тыквенно-апельсиновый пудинг по рецепту Татьяны Литвиновой вашим близким и они будут в восторге от такой вкуснятины.

Источник: инстаграм Татьяны Литвиновой Татьяна Литвинова поделилась с читателями рецептом приготовления тыквенно-апельсинового пудинга. Вкусный десерт, который вы легко приготовите дома. Читайте также Вкусные оладьи из тыквы: простой рецепт от Тани Литвиновой Рецепт тыквенно-апельсинового пудинга Ингредиенты:

– 100 граммов риса "Арбор";

– 100 миллилитров воды;

– 200 миллилитров молока 2,5%;

– 300 граммов запеченной тыквы;

– 1 яйцо;

– 1 апельсин;

– 1 банан;

– ванильный сахар;

– соль,

– мед. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Татьяна Литвинова (@tanita_litvinova) Для приготовления пудинга помойте тыкву, очистите от кожуры, разрежьте пополам, заверните в фольгу, отправьте запекаться в духовку на 25-30 минут до готовности при 180 градусов. В кастрюле соедините молоко с кипятком, добавьте рис, варите на маленьком огне до готовности. Помойте, очистите апельсин, натрите на крупной терке цедру, выжмите сок. Очистите от кожуры банан, нарежьте кружочками. Измельчите блендером запеченную тыкву в пюре, добавьте апельсиновый сок, цедру, яйцо, перемешайте до однородной консистенции. Снимите кастрюлю с огня с рисовой кашей, влейте тыквенное пюре, добавьте ванильный сахар, перемешайте. Выложите в тарелку пудинг, добавьте мед, украсьте кружочками банана. Приятного аппетита! Тыквенно-апельсиновый пудинг от Татьяны Литвиновой в видео: