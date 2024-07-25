Такое американское печенье точно понравится всем вашим близким. Вы будете готовить его не раз.

Стоит попробовать Всего из 4 ингредиентов: гениальный рецепт лимонного десерта от Эктора Хименса-Браво

Американское шоколадное печенье

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 200 граммов муки;

– 90 граммов сахара;

– 100 граммов масла;

– 1 яйцо;

– 1 упаковка ванильного сахара;

– 150 граммов шоколадных капелек или шоколада;

– 0,5 чайной ложки разрыхлителя;

– щепотка соли.

Смотрите, как готовить американское печенье: видео

Приготовление:

Мягкое масло смешайте с сахаром и солью. Вбейте яйцо, всыпьте разрыхлитель и ванильный сахар и хорошо перемешайте. Постепенно введите муку и замесите лопаткой тесто. Шоколад измельчите и добавьте к тесту. Накройте пищевой пленкой и оставьте в холодильнике на 1 час. Достаньте из холодильника тесто и быстро сформируйте печенье. Выложите на противень, застеленный пергаментом, и отправьте в разогретую до 190 градусов духовку на 12 – 15 минут.

Понравился рецепт? Узнайте, как приготовить фантастический медовик с вишнями.