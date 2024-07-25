Такое американское печенье точно понравится всем вашим близким. Вы будете готовить его не раз.

Стоит попробовать Всего из 4 ингредиентов: гениальный рецепт лимонного десерта от Эктора Хименса-Браво

Американское шоколадное печенье

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4

Смотрите, как готовить американское печенье: видео

Приготовление:

  1. Мягкое масло смешайте с сахаром и солью. Вбейте яйцо, всыпьте разрыхлитель и ванильный сахар и хорошо перемешайте.
  2. Постепенно введите муку и замесите лопаткой тесто. Шоколад измельчите и добавьте к тесту.
  3. Накройте пищевой пленкой и оставьте в холодильнике на 1 час.
  4. Достаньте из холодильника тесто и быстро сформируйте печенье. Выложите на противень, застеленный пергаментом, и отправьте в разогретую до 190 градусов духовку на 12 – 15 минут.