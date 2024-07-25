Таке американське печиво точно сподобається всім вашим близьким. Ви готуватимете його не раз.

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Американське шоколадне печиво

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4

Дивіться, як готувати американське печиво: відео

Приготування:

  1. М'яке масло змішайте з цукром і сіллю. Вбийте яйце, всипте розпушувач і ванільний цукор та гарно перемішайте.
  2. Поступово введіть борошно та замісіть лопаткою тісто. Шоколад подрібніть і додайте до тіста.
  3. Накрийте харчовою плівкою і залиште в холодильнику на 1 годину.
  4. Дістаньте з холодильника тісто і швидко сформуйте печиво. Викладіть на деко, застелене пергаментом, і відправте в розігріту до 190 градусів духовку на 12 – 15 хвилин.