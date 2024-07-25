Таке американське печиво точно сподобається всім вашим близьким. Ви готуватимете його не раз.

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Американське шоколадне печиво

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 200 грамів борошна;

– 90 грамів цукру;

– 100 грамів масла;

– 1 яйце;

– 1 упаковка ванільного цукру;

– 150 грамів шоколадних крапельок чи шоколаду;

– 0,5 чайної ложки розпушувача;

– дрібка солі.

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Приготування:

М'яке масло змішайте з цукром і сіллю. Вбийте яйце, всипте розпушувач і ванільний цукор та гарно перемішайте. Поступово введіть борошно та замісіть лопаткою тісто. Шоколад подрібніть і додайте до тіста. Накрийте харчовою плівкою і залиште в холодильнику на 1 годину. Дістаньте з холодильника тісто і швидко сформуйте печиво. Викладіть на деко, застелене пергаментом, і відправте в розігріту до 190 градусів духовку на 12 – 15 хвилин.

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