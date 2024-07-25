Таке американське печиво точно сподобається всім вашим близьким. Ви готуватимете його не раз.
Варто спробувати Лише з 4 інгредієнтів: геніальний рецепт лимонного десерта від Ектора Хіменса-Браво
Американське шоколадне печиво
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Дивіться, як готувати американське печиво: відео
Приготування:
- М'яке масло змішайте з цукром і сіллю. Вбийте яйце, всипте розпушувач і ванільний цукор та гарно перемішайте.
- Поступово введіть борошно та замісіть лопаткою тісто. Шоколад подрібніть і додайте до тіста.
- Накрийте харчовою плівкою і залиште в холодильнику на 1 годину.
- Дістаньте з холодильника тісто і швидко сформуйте печиво. Викладіть на деко, застелене пергаментом, і відправте в розігріту до 190 градусів духовку на 12 – 15 хвилин.