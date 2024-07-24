Такой десерт точно понравится всем вашим близким. Обязательно воплотите этот рецепт в жизнь.

Стоит попробовать Ваши родные будут в восторге: готовим королевский торт с крыжовником – простой рецепт

Лимонный десерт

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4

Смотрите, как приготовить лимонный десерт: видео

Приготовление:

  1. В блендере смешайте сгущенное молоко, сливки и лимонный сок. Взбейте до однородной массы.
  2. В форму выложите немного крема на дно. Сверху разместите слой печенья. Повторите процедуру, создавая 4 – 5 слоев.
  3. Оставьте десерт в холодильнике на 1 – 2 часа для остывания и пропитки.
  4. Перед подачей украсьте цедрой лимона и лайма.