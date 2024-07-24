Такой десерт точно понравится всем вашим близким. Обязательно воплотите этот рецепт в жизнь.
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Лимонный десерт
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Смотрите, как приготовить лимонный десерт: видео
Приготовление:
- В блендере смешайте сгущенное молоко, сливки и лимонный сок. Взбейте до однородной массы.
- В форму выложите немного крема на дно. Сверху разместите слой печенья. Повторите процедуру, создавая 4 – 5 слоев.
- Оставьте десерт в холодильнике на 1 – 2 часа для остывания и пропитки.
- Перед подачей украсьте цедрой лимона и лайма.