Как из кино: рецепт настоящего американского шоколадного печенья
25 июля 2024, 19:42Читати новину українською
Источник:Yuliia.senych
Домашнее печенье совсем не сложно готовить. Попробуйте воспользоваться этим простым рецептом.
Такое американское печенье точно понравится всем вашим близким. Вы будете готовить его не раз.
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Американское шоколадное печенье
- Время: 20 минут
- Порций: 4
– 200 граммов муки;
– 90 граммов сахара;
– 100 граммов масла;
– 1 яйцо;
– 1 упаковка ванильного сахара;
– 150 граммов шоколадных капелек или шоколада;
– 0,5 чайной ложки разрыхлителя;
– щепотка соли.
Смотрите, как готовить американское печенье: видео
Приготовление:
- Мягкое масло смешайте с сахаром и солью. Вбейте яйцо, всыпьте разрыхлитель и ванильный сахар и хорошо перемешайте.
- Постепенно введите муку и замесите лопаткой тесто. Шоколад измельчите и добавьте к тесту.
- Накройте пищевой пленкой и оставьте в холодильнике на 1 час.
- Достаньте из холодильника тесто и быстро сформируйте печенье. Выложите на противень, застеленный пергаментом, и отправьте в разогретую до 190 градусов духовку на 12 – 15 минут.