Как из кино: рецепт настоящего американского шоколадного печенья

Домашнее печенье совсем не сложно готовить. Попробуйте воспользоваться этим простым рецептом.

Такое американское печенье точно понравится всем вашим близким. Вы будете готовить его не раз.

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Американское шоколадное печенье

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4

– 200 граммов муки;– 90 граммов сахара;– 100 граммов масла;– 1 яйцо;– 1 упаковка ванильного сахара;– 150 граммов шоколадных капелек или шоколада;– 0,5 чайной ложки разрыхлителя;– щепотка соли.

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Приготовление: