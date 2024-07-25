Как из кино: рецепт настоящего американского шоколадного печенья

25 июля 2024, 19:42
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Источник:

Yuliia.senych

Домашнее печенье совсем не сложно готовить. Попробуйте воспользоваться этим простым рецептом.

Такое американское печенье точно понравится всем вашим близким. Вы будете готовить его не раз.

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Американское шоколадное печенье

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 200 граммов муки;
– 90 граммов сахара;
– 100 граммов масла;
– 1 яйцо;
– 1 упаковка ванильного сахара;
– 150 граммов шоколадных капелек или шоколада;
– 0,5 чайной ложки разрыхлителя;
– щепотка соли.

Смотрите, как готовить американское печенье: видео

Приготовление:

  1. Мягкое масло смешайте с сахаром и солью. Вбейте яйцо, всыпьте разрыхлитель и ванильный сахар и хорошо перемешайте.
  2. Постепенно введите муку и замесите лопаткой тесто. Шоколад измельчите и добавьте к тесту.
  3. Накройте пищевой пленкой и оставьте в холодильнике на 1 час.
  4. Достаньте из холодильника тесто и быстро сформируйте печенье. Выложите на противень, застеленный пергаментом, и отправьте в разогретую до 190 градусов духовку на 12 – 15 минут.

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Автор: Ольга Котів