Этот кекс будет очень сочным из-за пропитки. Сладкий сироп превратит его в настоящее наслаждение.

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Рецепт апельсинового кекса

  • Время: 1 час 30 минут
  • Порций: 6

Приготовление:

  1. Снимите цедру с 2 апельсинов и выжмите из них сок.
  2. Взбейте яйца в пышную пену. Добавьте ванильный сахар и щепотку соли.
  3. Продолжая взбивать введите частями сахар. Далее добавьте размягченное масло и снова взбейте.
  4. Добавьте 1 столовую ложку цедры, апельсиновый сок и перемешайте все до однородной массы с помощью лопатки.
  5. Добавьте муку и разрыхлитель. Снова хорошо перемешайте.
  6. Вылейте тесто в форму, смазанную маслом.
  7. Отправьте кекс в разогретую до 180 градусов духовку на 40 – 50 минут. Готовность проверяйте с помощью зубочистки.
  8. В отдельной кастрюле смешайте сахар, воду и остатки цедры. Поставьте на плиту, доведите до кипения и уварите сироп на малом огне вдвое.
  9. Готовому кексу дайте немного остыть и, не вынимая из формы, залейте сиропом. Оставьте до полного охлаждения и пропитки.