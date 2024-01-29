Судья проекта "МастерШеф" Владимир Ярославский рассказал свой простой рецепт. На приготовление уйдет совсем мало времени.

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Пирог с грушами и двумя видами сыра

  • Время: 50 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Размороженное тесто раскатайте прямоугольником толщиной примерно 5 миллиметров на посыпанной мукой столешнице.
  2. Немножко надрежьте тесто по краям, а внутри попрокалывайте его вилкой. Смажьте тесто яйцом и запекайте до румяной корочки 25 минут при 175 градусах.
  3. Далее середину теста немного придавите руками и положите очищенную грушу, нарезанную частицами. Также добавьте кусочки сыра.
  4. Поставьте пирог снова в разогретую до 175 градусов духовку минут на 20. Запекайте, пока не начнет подрумяниваться сыр.
  5. Достаньте пирог из духовки, посыпьте орешками и полейте медом. Есть можно и горячим, и холодным.