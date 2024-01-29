Цей кекс буде дуже соковитим через просочування. Солодкий сироп перетворить його на справжню насолоду.
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Рецепт апельсинового кексу
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 6
Приготування:
- Зніміть цедру з 2 апельсинів і вичавіть з них сік.
- Збийте яйця в пишну піну. Додайте ванільний цукор та дрібку солі.
- Продовжуючи збивати, введіть частинами цукор. Далі додайте розм'якшене масло і знову збийте.
- Додайте 1 столову ложку цедри, апельсиновий сік і перемішайте все до однорідної маси за допомогою лопатки.
- Додайте борошно і розпушувач. Знову добре перемішайте.
- Вилийте тісто у форму, змазану маслом.
- Відправте кекс у розігріту до 180 градусів духовку на 40 – 50 хвилин. Готовність перевіряйте за допомогою зубочистки.
- В окремій каструлі змішайте цукор, воду та залишки цедри. Поставте на плиту, доведіть до кипіння та уваріть сироп на малому вогні вдвічі.
- Готовому кексу дайте трохи охолонути та, не виймаючи з форми, залийте сиропом. Залиште до повного охолодження та просочення.