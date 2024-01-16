Для рогаликов нужны только самые простые ингредиенты. Начинка может быть совершенно по вашему вкусу.
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Сладкие рогалики с детства
- Время: 2 часа 30 минут
- Порций: 10
Приготовление:
- Замесите тесто из всех нужных для него ингредиентов. Оно должно быть гладким и не липнуть к рукам. Оставьте тесто на 1,5 – 2 часа подойти.
- Тесто разделите на 6 равных частей. Из каждого сформируйте шарик и раскатайте его в большой тонкий круг на присыпанной мукой поверхности. Разделите круг на 16 равных частей, выложите немного начинки на каждую и заверните рогалики.
- Получившиеся рогалики выложите на пергамент и оставьте подойти на 30 минут. Перед выпеканием смажьте яйцом и присыпьте сахаром.
- Выпекайте рогалики при 190 градусах 13 – 15 минут.