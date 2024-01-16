Для рогаликов нужны только самые простые ингредиенты. Начинка может быть совершенно по вашему вкусу.

Стоит попробовать Значительно лучше, чем известные бейглы: простой рецепт самой известной турецкой выпечки

Сладкие рогалики с детства

Время : 2 часа 30 минут

: 2 часа 30 минут Порций: 10

Ингредиенты:

– 100 миллилитров теплого молока;

– 70 граммов сахара;

– ваниль;

– 7 граммов сухих дрожжей;

– 2 яйца;

– 200 граммов растопленного масла;

– 500 – 550 граммов муки. Начинка:

– густое варенье или повидло;

– маковая начинка;

– сахар и корица;

– 1 яйцо для смазки.

Приготовление:

Замесите тесто из всех нужных для него ингредиентов. Оно должно быть гладким и не липнуть к рукам. Оставьте тесто на 1,5 – 2 часа подойти. Тесто разделите на 6 равных частей. Из каждого сформируйте шарик и раскатайте его в большой тонкий круг на присыпанной мукой поверхности. Разделите круг на 16 равных частей, выложите немного начинки на каждую и заверните рогалики. Получившиеся рогалики выложите на пергамент и оставьте подойти на 30 минут. Перед выпеканием смажьте яйцом и присыпьте сахаром. Выпекайте рогалики при 190 градусах 13 – 15 минут.

Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить настоящую турецкую пахлаву. Для нее даже не нужно замешивать тесто.