Для рогаликов нужны только самые простые ингредиенты. Начинка может быть совершенно по вашему вкусу.

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Сладкие рогалики с детства

  • Время: 2 часа 30 минут
  • Порций: 10

Приготовление:

  1. Замесите тесто из всех нужных для него ингредиентов. Оно должно быть гладким и не липнуть к рукам. Оставьте тесто на 1,5 – 2 часа подойти.
  2. Тесто разделите на 6 равных частей. Из каждого сформируйте шарик и раскатайте его в большой тонкий круг на присыпанной мукой поверхности. Разделите круг на 16 равных частей, выложите немного начинки на каждую и заверните рогалики.
  3. Получившиеся рогалики выложите на пергамент и оставьте подойти на 30 минут. Перед выпеканием смажьте яйцом и присыпьте сахаром.
  4. Выпекайте рогалики при 190 градусах 13 – 15 минут.