Самый сочный кекс в вашей жизни: готовим невероятно ароматную апельсиновую выпечку
29 января 2024, 16:59Читати новину українською
Источник:sprava_smaku
Приготовьте вкусный апельсиновый кекс. Он удивит вас своим невероятным ароматом.
Этот кекс будет очень сочным из-за пропитки. Сладкий сироп превратит его в настоящее наслаждение.
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Рецепт апельсинового кекса
- Время: 1 час 30 минут
- Порций: 6
Ингредиенты для теста:
– 4 яйца;
– 110 граммов масла;
– 2 стакана пшеничной муки;
– 1 стакан сахара;
– 1 стакан апельсинового сока;
– 1 столовая ложка апельсиновой цедры;
– 1 чайная ложка ванильного сахара;
– 10 граммов разрыхлителя;
– щепотка соли.
Для пропитки:
– 1 стакан воды;
– 1 стакан сахара;
– 1 столовая ложка апельсиновой цедры.
Приготовление:
- Снимите цедру с 2 апельсинов и выжмите из них сок.
- Взбейте яйца в пышную пену. Добавьте ванильный сахар и щепотку соли.
- Продолжая взбивать введите частями сахар. Далее добавьте размягченное масло и снова взбейте.
- Добавьте 1 столовую ложку цедры, апельсиновый сок и перемешайте все до однородной массы с помощью лопатки.
- Добавьте муку и разрыхлитель. Снова хорошо перемешайте.
- Вылейте тесто в форму, смазанную маслом.
- Отправьте кекс в разогретую до 180 градусов духовку на 40 – 50 минут. Готовность проверяйте с помощью зубочистки.
- В отдельной кастрюле смешайте сахар, воду и остатки цедры. Поставьте на плиту, доведите до кипения и уварите сироп на малом огне вдвое.
- Готовому кексу дайте немного остыть и, не вынимая из формы, залейте сиропом. Оставьте до полного охлаждения и пропитки.