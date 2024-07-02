Абсолютный хит этого лета: рецепт Апероль шприц – так вы еще точно не делали

Апероль шприц – самый любимый коктейль украинцев. Его можно приготовить по-настоящему просто.

Достаточно лишь заморозить заготовки, а потом только добавлять их в бокал просекко. Попробуйте – вам понравится.

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Апероль шприц

Время : 10 минут + 2 часа

: 10 минут + 2 часа Порций: 10

– 2 стакана аперитива "Апероль";– 1 стакан апельсинового сока;– 1 стакан лимонада;– 2 бутылки просекко по 750 миллилитров;– дольки апельсина по вкусу.

Смотрите, как готовить Апероль шприц иначе: видео

Приготовление: