Абсолютный хит этого лета: рецепт Апероль шприц – так вы еще точно не делали
2 июля 2024, 19:30Читати новину українською
Источник:liveeatlearn
Апероль шприц – самый любимый коктейль украинцев. Его можно приготовить по-настоящему просто.
Достаточно лишь заморозить заготовки, а потом только добавлять их в бокал просекко. Попробуйте – вам понравится.
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Апероль шприц
- Время: 10 минут + 2 часа
- Порций: 10
– 2 стакана аперитива "Апероль";
– 1 стакан апельсинового сока;
– 1 стакан лимонада;
– 2 бутылки просекко по 750 миллилитров;
– дольки апельсина по вкусу.
Смотрите, как готовить Апероль шприц иначе: видео
Приготовление:
- Смешайте "Апероль", апельсиновый сок и лимонад.
- Перелейте смесь в формы для мороженого и всуньте в каждую палочку. Поставьте в морозильник и дождитесь полного застывания.
- Налейте в бокал просекко и добавьте мороженое из "Апероля" и дольку апельсина.