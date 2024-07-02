Достаточно лишь заморозить заготовки, а потом только добавлять их в бокал просекко. Попробуйте – вам понравится.

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Апероль шприц

Время : 10 минут + 2 часа

: 10 минут + 2 часа Порций: 10

Ингредиенты:

– 2 стакана аперитива "Апероль";

– 1 стакан апельсинового сока;

– 1 стакан лимонада;

– 2 бутылки просекко по 750 миллилитров;

– дольки апельсина по вкусу.

Смотрите, как готовить Апероль шприц иначе: видео

Приготовление:

Смешайте "Апероль", апельсиновый сок и лимонад. Перелейте смесь в формы для мороженого и всуньте в каждую палочку. Поставьте в морозильник и дождитесь полного застывания. Налейте в бокал просекко и добавьте мороженое из "Апероля" и дольку апельсина.

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