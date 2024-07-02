Достаточно лишь заморозить заготовки, а потом только добавлять их в бокал просекко. Попробуйте – вам понравится.

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Апероль шприц

  • Время: 10 минут + 2 часа
  • Порций: 10

Смотрите, как готовить Апероль шприц иначе: видео

Приготовление:

  1. Смешайте "Апероль", апельсиновый сок и лимонад.
  2. Перелейте смесь в формы для мороженого и всуньте в каждую палочку. Поставьте в морозильник и дождитесь полного застывания.
  3. Налейте в бокал просекко и добавьте мороженое из "Апероля" и дольку апельсина.