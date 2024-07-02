Достатньо лише заморозити заготовки, а потім лише додавати їх у келих просеко. Спробуйте – вам сподобається.
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Апероль шпріц
- Час: 10 хвилин + 2 години
- Порцій: 10
Дивіться, як готувати Апероль шпріц інакше: відео
Приготування:
- Змішайте "Апероль", апельсиновий сік та лимонад.
- Перелийте суміш у форми для морозива та вштрикніть у кожну паличку. Поставте в морозильник та дочекайтеся повного застигання.
- Налийте у келих просеко та додайте морозиво з "Аперолю" та часточку апельсина.