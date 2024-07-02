Достатньо лише заморозити заготовки, а потім лише додавати їх у келих просеко. Спробуйте – вам сподобається.

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Апероль шпріц

  • Час: 10 хвилин + 2 години
  • Порцій: 10

Дивіться, як готувати Апероль шпріц інакше: відео

Приготування:

  1. Змішайте "Апероль", апельсиновий сік та лимонад.
  2. Перелийте суміш у форми для морозива та вштрикніть у кожну паличку. Поставте в морозильник та дочекайтеся повного застигання.
  3. Налийте у келих просеко та додайте морозиво з "Аперолю" та часточку апельсина.