Достатньо лише заморозити заготовки, а потім лише додавати їх у келих просеко. Спробуйте – вам сподобається.

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Апероль шпріц

Час : 10 хвилин + 2 години

: 10 хвилин + 2 години Порцій: 10

Інгредієнти:

– 2 склянки аперитиву "Апероль";

– 1 склянка апельсинового соку;

– 1 склянка лимонаду;

– 2 пляшки просеко по 750 мілілітрів;

– часточки апельсина до смаку.

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Приготування:

Змішайте "Апероль", апельсиновий сік та лимонад. Перелийте суміш у форми для морозива та вштрикніть у кожну паличку. Поставте в морозильник та дочекайтеся повного застигання. Налийте у келих просеко та додайте морозиво з "Аперолю" та часточку апельсина.

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