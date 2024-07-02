Такие сырки без страха можно давать детям. Ведь все ингредиенты – натуральные.
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Натуральные глазированные сырки
- Время: 40 минут + 3 часа
- Порций: 12
Смотрите, как готовить домашние глазированные сырки: видео
Приготовление:
- Пробейте клубнику погружным блендером до консистенции пюре. Добавьте лимонный сок и перемешайте.
- Смешайте в сотейнике клубничное пюре, сахар и крахмал. Поставьте на плиту, постоянно помешивая, доведите до кипения. Пюре должно прокипеть 30 – 40 секунд, чтобы крахмал заварился.
- Накройте пюре пищевой пленкой в контакт до остывания. После этого снимите пищевую пленку, перемешайте и переложите в кондитерский мешок или пакет.
- Смешайте творог с сахарной пудрой, ванильным сахаром и маслом комнатной температуры. Пробейте блендером до однородности и переложите в кондитерский мешок.
- Используя пищевую пленку сформируйте сырки с начинкой и отправьте их в морозильную камеру на 2 – 2,5 часа.
- Смешайте шоколад и растительное масло. Растопите в микроволновке, после чего переложите в высокий стакан.
- Разверните сырок, наколите его на шпажку и быстро окуните в глазурь. Когда она становится матовой, сырок можно снимать со шпажки.
- Отправьте сырки в холодильник, чтобы они полностью разморозились.