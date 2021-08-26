Вряд ли кто-то сможет назвать Швейцарию дешевой страной, но и здесь бывают случаи, когда ценники шокируют даже самих жильцов. Внимание пользователей сети подорвал арбуз за 100 франков.

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Его сфотографировали в универмаге Globus, его вес составляет 14 килограмм. Как уверяют в магазине, товар стоит своих денег, ведь арбуз транспортировали, он на редкость большой и может похвастаться органическим производством.

Органические арбузы – удовольствие не из дешевых / Фото Pixabay

Супермаркет закупает арбузы у небольшого поставщика в Италии, который максимально заботится об окружающей среде. Впрочем, представители магазина понимают удивление покупателей, но отмечают, что такой арбуз скорее исключение, а не правило, поэтому и получил такое широкое освещение.