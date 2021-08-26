Навряд чи хтось зможе назвати Швейцарію дешевою країною, але й тут бувають випадки, коли цінники шокують навіть самих мешканців. Увагу користувачів мережі підірвав кавун за 100 франків.

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Його сфотографували в універмазі Globus, його вага становить 14 кілограм. Як запевняють у магазині, товар коштує своїх грошей, адже кавун транспортували, він на рідкість великий та може похизуватися органічним виробництвом.

Органічні кавуни – задоволення не з дешевих / Фото Pixabay

Супермаркет закуповує кавуни в невеликого постачальника в Італії, який максимально дбає про навколишнє середовище. Втім, представники магазину розуміють здивування покупців, але зазначають, що такий кавун радше виняток, а не правило, тому й набув такого широкого розголосу.