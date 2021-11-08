Курица, запеченная с луком-пореем, картофелем, морковью и розмарином – идеальное сочетание вкусов. Подайте ее на ужин, и, уверяем, ваши домашние и гости придут в восторг!

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Этот невероятный рецепт должен быть в кулинарном арсенале каждой хозяйки.

Курица, запеченная с картофелем, луком-пореем и морковью

Время: 1,5 часа

Порций: 5

Прекрасное блюдо / Фото pexels

Ингредиенты:

5 куриных бедрышек;

2 зубчика чеснока;

1 столовая ложка приправы для курицы;

1 столовая ложка оливкового масла;

½ лимона;

2 морковки;

4 картофелины;

2 веточки розмарина;

25 граммов сливочного масла.

Приготовление: