Курица, запеченная с луком-пореем, картофелем, морковью и розмарином – идеальное сочетание вкусов. Подайте ее на ужин, и, уверяем, ваши домашние и гости придут в восторг!
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Этот невероятный рецепт должен быть в кулинарном арсенале каждой хозяйки.
Курица, запеченная с картофелем, луком-пореем и морковью
Время: 1,5 часа
Порций: 5
Прекрасное блюдо / Фото pexels
Ингредиенты:
- 5 куриных бедрышек;
- 2 зубчика чеснока;
- 1 столовая ложка приправы для курицы;
- 1 столовая ложка оливкового масла;
- ½ лимона;
- 2 морковки;
- 4 картофелины;
- 2 веточки розмарина;
- 25 граммов сливочного масла.
Приготовление:
- Бедрышки приправьте солью, перцем, пропущенным сквозь пресс чесноком и натрите приправой.
- Смажьте мясо оливковым маслом и оставьте промариноваться.
- Выложите бедрышки на противень.
- Положите на каждую ножку половину кружочка лимона, а сверху – веточки розмарина.
- Картофель очистите и нарежьте кубиками.
- Морковь очистите и нарежьте кружочками.
- Срежьте зеленые перья лука-порея. Белую и светло-зеленую части нарежьте кружочками.
- Разложите овощи вокруг бедер, приправьте их солью и перцем.
- Смажьте мясо и овощи растопленным сливочным маслом.
- Поставьте противень в разогретую до 200 градусов духовку примерно на 50 минут.