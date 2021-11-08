Курица, запеченная с луком-пореем, картофелем, морковью и розмарином – идеальное сочетание вкусов. Подайте ее на ужин, и, уверяем, ваши домашние и гости придут в восторг!

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Этот невероятный рецепт должен быть в кулинарном арсенале каждой хозяйки.

Курица, запеченная с картофелем, луком-пореем и морковью

Время: 1,5 часа
Порций: 5

Прекрасное блюдо / Фото pexels

Ингредиенты:

  • 5 куриных бедрышек;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 1 столовая ложка приправы для курицы;
  • 1 столовая ложка оливкового масла;
  • ½ лимона;
  • 2 морковки;
  • 4 картофелины;
  • 2 веточки розмарина;
  • 25 граммов сливочного масла.

Приготовление:

  1. Бедрышки приправьте солью, перцем, пропущенным сквозь пресс чесноком и натрите приправой.
  2. Смажьте мясо оливковым маслом и оставьте промариноваться.
  3. Выложите бедрышки на противень.
  4. Положите на каждую ножку половину кружочка лимона, а сверху – веточки розмарина.
  5. Картофель очистите и нарежьте кубиками.
  6. Морковь очистите и нарежьте кружочками.
  7. Срежьте зеленые перья лука-порея. Белую и светло-зеленую части нарежьте кружочками.
  8. Разложите овощи вокруг бедер, приправьте их солью и перцем.
  9. Смажьте мясо и овощи растопленным сливочным маслом.
  10. Поставьте противень в разогретую до 200 градусов духовку примерно на 50 минут.