Запечена курка із цибулею порей, картоплею та морквою абсолютно класичне і одночасно оригінальне поєднання смаків. Подайте таку вечерю своїм гостям, і повірте – вони не будуть розчаровані.

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У цій страві королева – курятина, а чудовим доповненням є соковиті овочі із розмарином. Це неймовірний сімейний рецепт, який повинен бути на озброєнні у кожної господині.

Рецепт запеченої курятини із картоплею, цибулею порей та морквою

Час: 1,5 години

Порцій: 5

Чудова страва / Фото pexels

Інгредієнти:

5 курячих стегенець;

2 зубчики часнику;

1 столова ложка приправи для курки;

1 столова ложка оливкової олії;

півлимона;

2 морквини;

4 картоплини;

2 гілочки розмарину;

25 грам вершкового масла.

Приготування: