Запечена курка із цибулею порей, картоплею та морквою абсолютно класичне і одночасно оригінальне поєднання смаків. Подайте таку вечерю своїм гостям, і повірте – вони не будуть розчаровані.

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У цій страві королева – курятина, а чудовим доповненням є соковиті овочі із розмарином. Це неймовірний сімейний рецепт, який повинен бути на озброєнні у кожної господині.

Рецепт запеченої курятини із картоплею, цибулею порей та морквою

Час: 1,5 години
Порцій: 5

Чудова страва / Фото pexels

Інгредієнти:

  • 5 курячих стегенець;
  • 2 зубчики часнику;
  • 1 столова ложка приправи для курки;
  • 1 столова ложка оливкової олії;
  • півлимона;
  • 2 морквини;
  • 4 картоплини;
  • 2 гілочки розмарину;
  • 25 грам вершкового масла.

Приготування:

  1. Гомілки приправити сіллю, перцем, протертим через прес часник і натерти приправою.
  2. Змастіть м’ясо оливковою олією і відставте маринуватися.
  3. Викладіть курятину на деко.
  4. Покладіть на кожну ніжку половину скибочки лимона, накрийте листям розмарину.
  5. Очистіть картоплю і наріжте кубиками.
  6. Моркву почистіть і наріжте скибочками.
  7. Зріжте зелене листя цибулі порею. Білу і світло-зелену частини наріжте скибочками.
  8. Помістіть овочі навколо стегон, приправте їх сіллю і перцем. Змастіть м’ясо та овочі розтопленим вершковим маслом.
  9. Поставте в розігріту до 200 градусів духовку і випікайте близько 50 хвилин.