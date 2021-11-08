Запечена курка із цибулею порей, картоплею та морквою абсолютно класичне і одночасно оригінальне поєднання смаків. Подайте таку вечерю своїм гостям, і повірте – вони не будуть розчаровані.
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У цій страві королева – курятина, а чудовим доповненням є соковиті овочі із розмарином. Це неймовірний сімейний рецепт, який повинен бути на озброєнні у кожної господині.
Рецепт запеченої курятини із картоплею, цибулею порей та морквою
Час: 1,5 години
Порцій: 5
Чудова страва / Фото pexels
Інгредієнти:
- 5 курячих стегенець;
- 2 зубчики часнику;
- 1 столова ложка приправи для курки;
- 1 столова ложка оливкової олії;
- півлимона;
- 2 морквини;
- 4 картоплини;
- 2 гілочки розмарину;
- 25 грам вершкового масла.
Приготування:
- Гомілки приправити сіллю, перцем, протертим через прес часник і натерти приправою.
- Змастіть м’ясо оливковою олією і відставте маринуватися.
- Викладіть курятину на деко.
- Покладіть на кожну ніжку половину скибочки лимона, накрийте листям розмарину.
- Очистіть картоплю і наріжте кубиками.
- Моркву почистіть і наріжте скибочками.
- Зріжте зелене листя цибулі порею. Білу і світло-зелену частини наріжте скибочками.
- Помістіть овочі навколо стегон, приправте їх сіллю і перцем. Змастіть м’ясо та овочі розтопленим вершковим маслом.
- Поставте в розігріту до 200 градусів духовку і випікайте близько 50 хвилин.