Авокадо – источник питательных веществ и витаминов. В материале SmachnoNews мы расскажем вам, как правильно выбирать, употреблять фрукт и чем полезен.

Авокадо (или аллигаторова груша) – питательный фрукт грушевидной формы с косточкой внутри. Авокадо содержит много жирных кислот, которые необходимы организму. Его выращивают в США, Бразилии, Израиле.

Читайте также Рецепт сытного витаминного смузи по рецепту нутрициолога Мирославы Ульяниной

– польза авокадо

В фрукте содержится множество витаминов – В6, В9, С, D, К и микроэлементов – магний, кальций, калий, фосфор, железо, натрий, а также лютеин, бета-каротин и омега-3 жирные кислоты.

Авокадо высококалорийный и питательный продукт. На 100 граммов – 160 калорий.

Употребление зеленого плода необходимо для сохранения памяти, работы клеток мозга. Также фрукт полезен для зрения, работы сердца, нормализует артериальное давление. Авокадо – антиоксидант и защищает клетки от старения.

Авокадо / Фото unsplash.com

– вред фрукта

Фрукт содержит большое количество жиров, поєтому рекомендуется употреблять в умеренных количествах. Не более половинки зеленого плода в день. Не употреблять лицам склонным к аллергии. Лучше проконсультироваться с врачом, диетологом.

– как выбрать авокадо

Зрелый авокадо должен быть не очень мягким с равномерным цветом. При нажатии на кожуру – образуется вмятина. Авокадо не должен быть перезревшим или недозрелым с темными пятнами.

Как правило, зрелый фрукт имеет тёмно‑зелёный цвет шкурки – сорт авокадо Пинкертон круглый год. Иногда шкурка спелого фрукта может быть фиолетовым или чёрным – калифорнийский авокадо или сорт хасс. Светло-зеленая мягкая часть в середине не должна быть горькой и твердой.

– применение в гастрономии

Обычно авокадо употребляют сырым. Его добавляют в салаты, используют для приготовления соусов, закусок. Фрукт прекрасно сочетается с другими овощами, фруктами, разнообразными сырами и морепродуктами.