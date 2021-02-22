Смузи уже давно заняли свое место среди рецептов полезной и витаминной пищи. Чтобы приготовить сытный смузи, вам нужны простые ингредиенты и минимум времени.

Нутрициолог и хелси-ментор Мирослава Ульянина поделилась рецептом питательного и сытного смузи, который можно употреблять как после активного занятия спортом, так и на перекус.

Читайте также Как приготовить блины со шпинатом: домашний рецепт

Для приготовления смузи вам обязательно нужно иметь стационарный блендер с чашей, ведь только он сможет справиться с достаточно твердыми текстурами ингредиентов.

По этому рецепту у вас получится три порции смузи.

Как приготовить смузи

Ингредиенты:

– шпинат;

– банан;

– авокадо;

– 1 ч. л какао масла;

– ½ Яблока;

– ½ Огурца.

Порвите листья шпината руками, добавьте в блендер и залейте 500 мл воды. Нарежьте на куски банан, огурец, яблоко и добавьте в чашу блендера. Соедините ингредиенты с какао маслом, авокадо и закройте крышкой блендер. Измельчите все ингредиенты до однородного состояния и разлейте по стаканам. Приятного аппетита!

Рецепт приготовления смузи – видео: