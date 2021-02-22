Рецепт сытного витаминного смузи по рецепту нутрициолога Мирославы Ульяниной
Смузи уже давно заняли свое место среди рецептов полезной и витаминной пищи. Чтобы приготовить сытный смузи, вам нужны простые ингредиенты и минимум времени.
Источник:ютуб Kyiv Live
Нутрициолог и хелси-ментор Мирослава Ульянина поделилась рецептом питательного и сытного смузи, который можно употреблять как после активного занятия спортом, так и на перекус.
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Для приготовления смузи вам обязательно нужно иметь стационарный блендер с чашей, ведь только он сможет справиться с достаточно твердыми текстурами ингредиентов.
По этому рецепту у вас получится три порции смузи.
Как приготовить смузи
- Порвите листья шпината руками, добавьте в блендер и залейте 500 мл воды.
- Нарежьте на куски банан, огурец, яблоко и добавьте в чашу блендера.
- Соедините ингредиенты с какао маслом, авокадо и закройте крышкой блендер.
- Измельчите все ингредиенты до однородного состояния и разлейте по стаканам. Приятного аппетита!
Рецепт приготовления смузи – видео:
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