Вкусная закуска с авокадо: рецепт с курицей и креветками
Если нет времени готовить – приготовьте вкусную закуску с авокадо, филе курицы и креветками, которая понравится всем.
Источник:Наша Ряба
Если хотите поразить гостей оригинальным блюдом, приготовьте вкусную и ситную закуску. К вашему вниманию – авокадо с диетическим, нежным куриным мясом, креветками и ароматным соусом. Изысканное блюдо понравится не только вкусом, но и презентацией.
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Рецепт закуски с авокадо, курицей и креветками
- Тщательно помойте куриное филе, нарежьте кубиками.
- Креветки помойте, почистите.
- На сковороде с маслом обжарьте курятину с креветками до золотистой корочки.
- Томат помойте, погрузите на 30 секунд в кипяток, очистите от кожуры, нарежьте кубиками.
- Огурец помойте, очистите от кожуры, нарежьте кубиками.
- Авокадо помойте, отделите от косточки. Аккуратно ложкой достаньте часть мякоти, нарежьте кубиками. Оставьте тарелочки авокадо для декора.
- Для приготовления соуса очистите чеснок, помойте петрушку, добавьте масло, соль, перец, измельчите с помощью блендера до однородной консистенции.
- Для приготовления начинки в миске соедините куриное филе с креветками, кубики авокадо, томат, огурец, смажьте соусом, перемешайте.
- Помойте лимон, нарежьте ломтиками.
- Выложите начинку в тарелочки из авокадо, задекорируйте ломтиком лимона. Приятного аппетита!
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