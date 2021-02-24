Если нет времени готовить – приготовьте вкусную закуску с авокадо, филе курицы и креветками, которая понравится всем.

Если хотите поразить гостей оригинальным блюдом, приготовьте вкусную и ситную закуску. К вашему вниманию – авокадо с диетическим, нежным куриным мясом, креветками и ароматным соусом. Изысканное блюдо понравится не только вкусом, но и презентацией. Читайте также Рецепт домашнего майонеза от шеф-повара Владимира Ярославского: ресторанный вариант Рецепт закуски с авокадо, курицей и креветками Ингредиенты:

– 200 граммов куриного филе;

– 2 авокадо;

– 100 граммов креветок;

– 1 томат;

– 1 огурец;

– 40 граммов петрушки или кинзы;

– 40 граммов оливкового масла;

– 1 зубчик чеснока;

– соль, перец;

– лимон. Тщательно помойте куриное филе, нарежьте кубиками. Креветки помойте, почистите. На сковороде с маслом обжарьте курятину с креветками до золотистой корочки. Томат помойте, погрузите на 30 секунд в кипяток, очистите от кожуры, нарежьте кубиками. Огурец помойте, очистите от кожуры, нарежьте кубиками. Авокадо помойте, отделите от косточки. Аккуратно ложкой достаньте часть мякоти, нарежьте кубиками. Оставьте тарелочки авокадо для декора. Для приготовления соуса очистите чеснок, помойте петрушку, добавьте масло, соль, перец, измельчите с помощью блендера до однородной консистенции. Для приготовления начинки в миске соедините куриное филе с креветками, кубики авокадо, томат, огурец, смажьте соусом, перемешайте. Помойте лимон, нарежьте ломтиками. Выложите начинку в тарелочки из авокадо, задекорируйте ломтиком лимона. Приятного аппетита!