На языке оригинала это блюдо называют еще “императорский омлет”. Суперфиналистка проекта “МастерШеф” Ольга Рябунко рассказала пошаговый рецепт.

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Блины Кайзершмаррн

  • Время: 35 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Изюм залейте кипятком и оставьте на 5 минут. Белки отделите от желтков.
  2. К желткам добавьте половину сахара, молоко, ванильный сахар и перемешайте. Добавьте муку частями и смешайте тесто до однородности.
  3. К белкам добавьте другую половину сахара и соль. Взбейте до устойчивых пиков.
  4. Осторожно вмешайте лопаткой сначала треть белков в тесто, затем постепенно добавьте остальные.
  5. На сковороду со съемной ручкой положите топленое масло. Вылейте тесто на сковороду и жарьте на медленном огне в течение 15 минут. Через 3 минуты после того, как вылили тесто, посыпьте его изюмом.
  6. После этого отправьте сковороду без ручки в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут.
  7. Тогда снова верните сковороду на минимальный огонь. Разрежьте, переверните, порвите, засыпьте сахаром и все хорошо перемешайте.
  8. Добавьте немного огня, чтобы каждый кусочек хорошо карамелизировался.