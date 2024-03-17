Вся сладость от яблок. Это и есть основной ингредиент десерта.

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Простой десерт из яблок

  • Время: 2 часа
  • Порций: 6

Приготовление:

  1. Почистьте яблоки от серединки и кожуры. Нарежьте кусочками и поставьте запекаться в разогретую до 160 градусов духовку или в микроволновую печь примерно час.
  2. Взбейте яблоки комбайном или блендером в пюре. Оставьте, чтобы остыли.
  3. Тем временем смешайте желатин с небольшим количеством холодной воды и хорошо размешайте до растворения.
  4. Немножко подогрейте желатиновую смесь, чтобы набухла. Вылейте ее в перебитые яблоки и хорошо взбейте комбайном или миксером минут 15.
  5. Вылейте готовую смесь в форму и отправьте в холодильник на час, а еще лучше на ночь.