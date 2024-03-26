Мовою оригіналу цю страву називають ще "імператорський омлет". Суперфіналістка проєкту "МастерШеф" Ольга Рябунко розповіла покроковий рецепт.
Варто спробувати Крабові палички – універсальний продукт: 4 страви, які можна приготувати з ТМ "Водний Світ"
Млинці Кайзершмаррн
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Родзинки залийте окропом та залиште на 5 хвилин. Білки відділіть від жовтків.
- До жовтків додайте половину цукру, молоко, ванільний цукор та перемішайте. Додайте борошно частинами й змішайте тісто до однорідності.
- До білків додайте іншу половину цукру та сіль. Збийте до стійких піків.
- Обережно вмішайте лопаткою спочатку третину білків у тісто, потім поступово додайте решту.
- На пательню зі знімною ручкою покладіть топлене масло. Вилийте тісто на пательню й смажте на повільному вогні протягом 15 хвилин. Через 3 хвилини після того, як вилили тісто, посипте його родзинками.
- Після цього відправте пательню без ручки в розігріту до 180 градусів духовку на 10 хвилин.
- Тоді знову поверніть пательню на мінімальний вогонь. Розріжте, переверніть, порвіть, засипте цукром і все гарно перемішайте.
- Додайте трохи вогню, щоб кожен шматочок гарно карамелізувався.