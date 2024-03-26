В Австрии их просто обожают: рецепт идеальных блинов от суперфиналистки "МастерШеф"
26 марта 2024, 06:25Читати новину українською
Источник:olga_riabenko_
Рваные блины очень популярны в Австрии. Обычно их подают с шариком ванильного мороженого, присыпав сахарной пудрой, или же с джемом.
На языке оригинала это блюдо называют еще “императорский омлет”. Суперфиналистка проекта “МастерШеф” Ольга Рябунко рассказала пошаговый рецепт.
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Блины Кайзершмаррн
- Время: 35 минут
- Порций: 4
– 400 миллилитров молока;
– 4 яйца;
– 200 граммов муки;
– 3 столовые ложки сахара;
– 1 пакетик ванильного сахара;
– щепотка соли;
– горсть изюма;
– топленое масло по вкусу;
– сахарная пудра по вкусу.
Приготовление:
- Изюм залейте кипятком и оставьте на 5 минут. Белки отделите от желтков.
- К желткам добавьте половину сахара, молоко, ванильный сахар и перемешайте. Добавьте муку частями и смешайте тесто до однородности.
- К белкам добавьте другую половину сахара и соль. Взбейте до устойчивых пиков.
- Осторожно вмешайте лопаткой сначала треть белков в тесто, затем постепенно добавьте остальные.
- На сковороду со съемной ручкой положите топленое масло. Вылейте тесто на сковороду и жарьте на медленном огне в течение 15 минут. Через 3 минуты после того, как вылили тесто, посыпьте его изюмом.
- После этого отправьте сковороду без ручки в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут.
- Тогда снова верните сковороду на минимальный огонь. Разрежьте, переверните, порвите, засыпьте сахаром и все хорошо перемешайте.
- Добавьте немного огня, чтобы каждый кусочек хорошо карамелизировался.